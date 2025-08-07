Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում տեսակցեցի ամենաերիտասարդ քաղբանտարկյալ Անդրանիկ Չամիչյանին. Մելիքյան․ Լուսանկար

Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.
««Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ում տեսակցեցի ամենաերիտասարդ քաղբանտարկյալ Անդրանիկ Չամիչյանին, որը կալանք է կրում «Սթրայքբոլի» տարօրինակ ու զավեշտալի գործով։
Վաղը կլրանա նրա կալանքի 30-րդ օրը։
Անդրանիկը շատ տոկուն ձևով է տանում այս ծանր փորձությունը։
Ապրի՛։ Բոլորս անհամբեր սպասում ենք օգոստոսի 11-ին. այդ օրը կհրապարակվի Վերաքննիչ դատարանի որոշումը կալանքի դեմ մեր բողոքով։ Հուսանք, որ Նավասարդը կլինի բարեբեր։
Ազատությու՛ն բոլոր քաղբանտարկյալներին»։
