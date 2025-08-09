09/08/2025

Մեծ հերթեր հայ – վրացական սահմանին՝ Բագրատաշենում․ Ինչու ․․․

infomitk@gmail.com 09/08/2025 1 min read

Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․ «Մեծ հերթեր ՝ Բագրատաշենի մաքսակետում։

Լրագրողիս հետ կապ հաստատած տավուշցիներն ասացին․որ այսօր՝ օգոստոսի 9-ին մեծ հերթեր էին Բագրատաշենի մաքսակետում. Այսօրվա հերթը անմիջապես սկսվում։ է հայկական մաքսակետից։ Հերթի պատճառն այն է, Վրաստանի իշխանությունը նոր կարգ է սահմանել Հայաստանից Վրաստան մտնող ավտոմեքենաների 5 և ավել ուղևորների ցուցակների հետ կապված։

Տավուշի մարզի բնակիչները հայտնեցին՝ բացի այդ, վրացիները բացարձակ դանդաղ են աշխատում, նաև կոպիտ են, հեգնանքով են վերաբերվում հայերին։

Համեմատության համար նշենք, որ Հայաստանի սահմանը ավտոմեքենաները անցնում են 5 րոպեում, իսկ Վրաստանինը՝ 1.5 – 3 ժամում, թեև այն կազմում է ընդամենը 200 մետր տարածք»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հրդեհ՝ Երևանում, էլեկտրաենթակայանում հրդեհ է բռնկվել. ժամանել է հրշեջների մի քանի մարտական հաշվարկ. Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են հնդիկները փակել Իջևան – Երևան միջպետական ճանապարհը․ Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար, բախվել են «ՎԱԶ 2106» ու «ԳԱԶել», փլուզվել է դերասան Վաչե Թովմասյանի տատի տան պարիսպը, վիրավnրներ կան. Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 10-ի աստղագուշակ․ Հավանական են հաճելի հանդիպումներ, զարմանալի ծանոթություններ և հետաքրքիր զրույցներ

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևի քաղաքականությունը չափազանց լավ գիտեմ, այդ դերասանական խաղին հավատալու համար. Հայրապետյան

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ հերթեր հայ – վրացական սահմանին՝ Բագրատաշենում․ Ինչու ․․․

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ ՀՀ վարչապետը Վաշինգտոնում է, իր հայրենիքում նա հետապնդում է Սամվել Կարապետյանին․ Լորա Լումեր

09/08/2025 infomitk@gmail.com