Ծովային ծառայություններ ռուսական նավթատարների համար

Սակայն մյուս անդամ պետությունները կտրականապես համաձայն չեն և սարսափած են Հունաստանից՝ հոկտեմբերին միաձայն հաստատված իրավական տեքստը հետադարձ ուժով վիճարկելու հանկարծակի փորձի համար։
Միությունը պատժամիջոցներ կիրառեց՝ ռուսական գազի փուլային դուրսբերումն ամրապնդելու և մասնավոր օպերատորներին թույլ տալու համար դիմել անհաղթահարելի ուժի և խզել երկարաժամկետ պայմանագրերը։
Հունաստանի կողմից իր բիզնես շահերը պահպանելու համար բացառություն պահանջելու պնդումները հիասթափեցնում են շատ դիվանագետների։ Ոմանք կարծում են, որ երկիրը տնտեսական դժվարությունների նկատմամբ շատ ավելի ցածր հանդուրժողականություն է ցուցաբերել, քան մյուս դաշինքը, որը Ռուսաստանի հետ կապերը նվազեցնելու ջանքերում շատ ավելի մեծ զոհողություններ է ընդունել։
«Անամոթ», – ասաց դիվանագետը։
Վեճի հիմքում ընկած է «Դինագաս» ընկերությունը, որը մասնագիտացած է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում նավարկության մեջ և պատկանում է հույն միլիարդատեր Գեորգիոս Պրոկոպիուին, որը նաև վերահսկում է մեկ այլ ընկերություն, որը միլիոններ է վաստակում ռուսական ծովային նավթ տեղափոխելով։
«Դինագասը» և դրա դուստր ձեռնարկությունը Յամալի օբյեկտ են վարձակալել 11 նավ, այդ թվում՝ յոթ արկտիկական դիմացկուն սառցահատներ, Ռուսաստանի ամենամեծ հեղուկացված բնական գազի արտադրող Յամալ կայան։
Ընկերությունը նշում է, որ ռուսական հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) լիակատար արգելքը կարող է դառնալ «ինքնահասցված հարված Եվրոպայի ծովային կարողություններին, Արկտիկայի նավագնացության փորձագիտությանը, զբաղվածությանը և ռազմավարական ազդեցությանը, միաժամանակ չհասնելով իր նախատեսված աշխարհաքաղաքական նպատակներին»։
Այն նաև զգուշացնում է, որ Յամալի հետ երկարաժամկետ պայմանագրերի խախտումը, որոնցից որոշները հասնում են մինչև 2065 թվականը, կարող է հանգեցնել պարտքային համաձայնագրերի չկատարման և դրա սառցահատները անօգուտ դարձնել։
«Սա իսկապես դիլեմա է», – ասել է մեկ այլ դիվանագետ։ «Ես ուրախ եմ, որ ես Հունաստանի վարչապետը չեմ»։
Քաոսային բանակցություններ
Հունաստանի շրջափակումն այնքան է խորացել, որ վտանգի տակ է դրել նոր պատժամիջոցների փաթեթի հիմնական տարրերից մեկը՝ ռուսական նավթի գնի սահմանաչափը։
Կանոնների համաձայն, սահմանաչափը, որը ներկայումս սահմանված է մեկ բարելի համար 44.10 դոլար, պետք է ավտոմատ կերպով ճշգրտվի յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ՝ միջին շուկայական գնից 15%-ով ցածր մնալու համար։
Քանի որ Հորմուզի նեղուցի փակումից հետո ռուսական նավթի գինը կտրուկ աճել է, վերանայումը սահմանաչափը կհասցնի մեկ բարելի համար 58 դոլարի, ինչը Կրեմլին կապահովի շնչառության հնարավորություն այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան մարտադաշտում ակտիվություն է ցուցաբերում։
Եվրոպական հանձնաժողովը այս սցենարը անընդունելի է համարում և, հետևաբար, առաջարկել է վերանայումը հետաձգել մինչև հաջորդ տարվա հունվարը՝ սահմանաչափը մեկ բարելի համար 44.10 դոլար պահելու համար։
Վերանայումը սկզբնապես նախատեսված էր հուլիսի 15-ին։ Սակայն, քանի որ հեղուկացված բնական գազի շուրջ լարվածությունը շարունակվում էր, դեսպանները որոշեցին այն կարճ ժամանակով հետաձգել մինչև հուլիսի 23-ը՝ իրենց ավելի շատ ժամանակ տալու և փաթեթի վերաբերյալ ընդհանուր առմամբ պատշաճ համաձայնության հասնելու համար։
Բանակցությունների մի քանի փուլերից հետո որոշ տարրեր, ինչպիսիք են բանկային գործը, կրիպտոարժույթը և ստվերային նավատորմը, վերջնականապես համաձայնեցվել են, մինչդեռ մյուսները, ինչպիսիք են ձկնորսությունը և Կիրիլ պատրիարքը, ընդհանրապես չեղյալ են հայտարարվել։
Միևնույն ժամանակ, ռուս զինվորների մուտքի արգելքը կրկին իջեցվել է։
Վերջին տարբերակը ցույց է տալիս միջոցառման հաջող իրականացումը երաշխավորելու համար շարունակելու պարտավորությունը։ Ֆրանսիան և Իտալիան մտահոգություններ էին հայտնել հյուպատոսական ծառայությունների վարչական բեռի և իրավական պատասխանատվության վերաբերյալ։
Սա նշանակում է, որ արգելքը չի կիրառվի մինչև անդամ պետությունները չհամոզվեն, որ այն կաշխատի։
Նմանատիպ երկիմաստ ձևակերպում է օգտագործվել Ավստրիային հանգստացնելու համար՝ «Սև ցուցակում» ընդգրկված «Ռասպերիա» ներդրումային ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելու վիճահարույց պահանջի վերաբերյալ՝ Ռուսաստանում «Ռայֆայզեն Բանկ Ինթերնեշնլ»-ի կրած 2.1 միլիարդ եվրոյի վնասը փոխհատուցելու համար։
Անցյալ տարվանից տարբերվող, երբ միջնորդությունը մերժվեց, այս անգամ դեսպանները ավելի մեծ համակրանք են ցուցաբերել և խոստացել Վիեննային, որ լուծում կգտնեն ավելի ուշ փուլում։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար
Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին