Լատվիան դառնում է Լուկաշենկոյի վերջին ճնշման կետը ԵՄ-ի համար

Բելառուսը տեղափոխել է միգրանտների ուղիները դեպի Լատվիայի սահման, ստիպելով Ռիգային դիմել հարևանների աջակցությանը, քանի որ Բալթյան երկիրը մտնում է նախընտրական քարոզարշավի մեջ: Լիտվան այժմ քննարկում է ժամանակավոր սահմանային վերահսկողություն սահմանելու հարցը՝ Լատվիայից երկրորդային միգրացիայի աճը կառավարելու համար:
Լատվիան դարձել է այն բանի վերջին կիզակետը, ինչը ԵՄ կառավարությունները նկարագրում են որպես Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի քարոզարշավ՝ միգրացիան որպես դաշինքի արևելյան սահմանի դեմ քաղաքական ճնշման գործիք օգտագործելու համար:
Տարիներ շարունակ Լատվիան, Լիտվան և Լեհաստանը Բելառուսից անօրինական անցումների մեծ մասը կիսում էին, Լատվիայի իշխանությունները նշում են, որ ճնշումն այժմ տեղափոխվել է իրենց սահման: Աճը տեղի է ունեցել Լատվիայի խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ՝ առաջացնելով մտահոգություններ, որ Մինսկը կրկին փորձում է շահագործել միգրացիան՝ տարածաշրջանը անկայունացնելու համար:
Փոխակերպման մասշտաբները արտացոլվում են սահմանային վերջին տվյալներում: Հինգշաբթի օրը Լատվիան, որը Բելառուսի հետ ունի 173 կիլոմետրանոց սահման, մեկ օրում գրանցել է երկրից անօրինական անցման 111 փորձ: Լիտվան, որի սահմանը չորս անգամ ավելի երկար է՝ 679 կիլոմետր, նույն օրը գրանցել է սահմանը հատելու երկու փորձ, մինչդեռ Լեհաստանը նախորդ օրը չի հայտնել որևէ փորձի մասին: Լատվիայի միջոցով Լիտվա երկրորդային միգրացիան նույնպես քառապատկվել է։
«Այսօր Լատվիայի սահմանը դարձել է գլխավոր թիրախը», – ասել է Լատվիայի ներքին գործերի նախարար Յանիս Դոմբրավան։
Ռիգայի պաշտոնյաները պնդում են, որ ժամանակը պատահական չէ
«Ռուսաստանի շարունակական պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, որը բացահայտորեն աջակցվում է բելառուսական ռեժիմի կողմից, զգալիորեն մեծացրել է տարածաշրջանում անվտանգության ռիսկերը և լրացուցիչ մոտիվացիա է ստեղծում Բելառուսի համար՝ շարունակելու հիբրիդային գործունեությունը, այդ թվում՝ միգրացիայի գործիքավորումը», – ասել է Լատվիայի ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։
Նախարարությունը պնդում է, որ Մինսկը միտումնավոր նպաստել է միգրացիոն հոսքերին դեպի ԵՄ արտաքին սահմաններ՝ ազգային ռեսուրսները սպառելու և հարևան երկրների վրա ճնշումը մեծացնելու համար։
Ճգնաժամն առաջին անգամ բռնկվեց 2021 թվականին, այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոն սպառնաց հարևան երկրները լցնել միգրանտներով և թմրանյութերով։ Հետագայում Լատվիան, Լիտվան և Լեհաստանը կառուցեցին սահմանային արգելապատնեշներ, ընդլայնեցին հսկողությունը և ավելացրեցին պարեկային ծառայությունը։ Լատվիացի պաշտոնյաներն այժմ խոստովանում են, որ միայն այդ միջոցառումները բավարար չեն աճող ճնշմանը դիմակայելու համար։
«Պետական սահմանապահ ծառայությունն անում է հնարավոր ամեն ինչ», – ասաց Դոմբրավան, – «սակայն, հաշվի առնելով միգրացիոն ճնշման ինտենսիվությունը, ներկայումս առկա ռեսուրսները միշտ չէ, որ բավարար են անօրինական միգրանտների յուրաքանչյուր խումբ ժամանակին բռնելու համար»։
Քանի որ ճնշումն ուժեղացել է, Լատվիան դիմել է հարևան երկրների աջակցությանը։
Լիտվան քննարկում է սահմանային վերահսկողությունը
Լիտվան Լատվիա է ուղարկել ինը սահմանապահ և երկու ծառայողական շուն՝ Բելառուսի սահմանի երկայնքով պարեկային ծառայությունը ուժեղացնելու համար։ Խումբը փոխարինել է ինը լիտվացի սպաների, որոնք այնտեղ տեղակայված էին հուլիսի 1-ից։
Էստոնիան հունիսին Լատվիա է ուղարկել 12 հոգուց բաղկացած երկու սահմանապահ ջոկատ։
«Լատվիա-բելառուսական սահմանը և՛ ՆԱՏՕ-ի, և՛ Եվրամիության արտաքին սահմանն է, և, հետևաբար, նաև մեր սահմանը», – Euronews-ին ասել է Էստոնիայի ոստիկանության և սահմանապահ ծառայության խորհրդի սահմանապահ ծառայության ղեկավար Վեյկո Կոմմուսաարը։
Երկրները աշխատում են այն նպատակով, որ «ոչ մի անօրինական սահմանահատող չկարողանա մուտք գործել [ԵՄ] արտաքին սահմանով», – ասել է Դոմբրավան։
Սակայն ներկայումս դա այդպես չէ
Լիտվայի սահմանային իշխանությունները հայտնում են, որ Լատվիայից երկրորդային միգրացիան նույնպես կտրուկ աճել է, քանի որ Լատվիայով ԵՄ մուտք գործելուց հետո Լիտվայով դեպի արևմուտք շարունակել փորձող միգրանտների թիվը նախորդ տարվա առաջին կեսի համեմատ ավելի քան չորս անգամ աճել է։
Այս աճը Լիտվայում բանավեճ է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք պետք է ժամանակավոր վերահսկողություն սահմանել Լատվիայի հետ սահմանին՝ հետևելով Լեհաստանի օրինակին, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ստուգումներ է իրականացնում Լիտվայից և Գերմանիայից ժամանող ճանապարհորդների նկատմամբ։
Լիտվայի նոր ներքին գործերի նախարար Մարտինաս Կատելինասը չի բացառել այդ միջոցառումը, «եթե մենք այլ ճանապարհ չունենայինք հոսքը կառավարելու և սահմանին միգրանտներին կանգնեցնելու համար», – ասել է նա այս շաբաթվա սկզբին Լիտվայի հանրային հեռարձակող LRT-ին։
Այնուամենայնիվ, առայժմ ուշադրության կենտրոնում մնում է ԵՄ արտաքին սահմանի ամրապնդումը, այլ ոչ թե դաշինքի ներսում տեղաշարժի սահմանափակումը, ասել է Դոմբրավան մամուլի հաղորդագրության մեջ, այն բանից հետո, երբ երկու երկրները հինգշաբթի օրը ստորագրել են իրավապահ մարմինների միջև համագործակցությունը խորացնելու համաձայնագիր։
«Այս պահին Լատվիա-Լիտվա սահմանին սահմանային վերահսկողությունը վերականգնելու մասին խոսք չկա», – ասաց նա, – «այլ խոսքը սահմանապահների զգալի թիվ միմյանց ուղարկելու հնարավորության մասին է՝ աջակցելու այն երկրին, որն այժմ ամենամեծ ճնշումն է կրում։
Միգրացիան որպես աշխարհաքաղաքական գործիք
Երեք բալթյան երկրների պաշտոնյաները պնդում են, որ միգրանտներն օգտագործվում են որպես պետականորեն կառավարվող գործողության գործիքներ, այլ ոչ թե ինքնուրույն են գործում։
«Լատվիա-Բելառուս սահմանին տեղի ունեցողը Բելառուսի աջակցությամբ կազմակերպված դիտավորյալ գործողություն է՝ սահմանային անվտանգությունը և անվտանգության ընդհանուր զգացողությունը խաթարելու նպատակով», – ասաց Կոմմուսաարը։
«Սովորական մարդիկ օգտագործվում են որպես ճնշման միջոց՝ իրենց նպատակին հասնելու համար»։
Լատվիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ շատ միգրանտներ օրինական ճանապարհով են ժամանում Բելառուս, նախքան Լատվիայի, Լիտվայի կամ Լեհաստանի հետ սահմաններ տեղափոխվելը և անցակետեր ուղղորդվելը։ Իշխանությունները պնդում են, որ Բելառուսի անվտանգության ուժերը միգրանտներին ուղեկցել են մինչև սահման, տրամադրել են սարքավորումներ սահմանային արգելապատնեշները հատելու համար և որոշ դեպքերում կանխել են մարդկանց Բելառուսի խորքը վերադառնալը։
Միգրանտների ազգությունները ժամանակի ընթացքում փոխվել են, ասել է Լիտվայի պետական սահմանապահ ծառայության խոսնակ Լինա Լաուրինատիտեն։ «Եվրոնյուզին» գրավոր մեկնաբանության մեջ ասել է նա։ Նախկին ալիքների մեջ են եղել Իրաքի, Սիրիայի, Աֆղանստանի, Իրանի, Եմենի, Սոմալիի, Կամերունի և Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության քաղաքացիներ։
«Սա ինքնաբուխ միգրացիա չէ», – ասել է Լաուրինատիտեն։ «Սա պետության կողմից կազմակերպված գործողություն է, որը նախատեսված է Եվրամիության վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու համար»։
Հրապարակման պահին Լեհաստանի Ներքին գործերի նախարարությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար
Ծովային ծառայություններ ռուսական նավթատարների համար
Բեռլինը և Փարիզը համաձայնության են եկել «աննախադեպ» պաշտպանական համագործակցության շուրջ