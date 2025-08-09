Մենք անցյալում ունեցած պատմությունից ավելի լավ պատմություն գրելու համար հիմքեր ենք դնում․ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը. Լուսանկարներ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը Դոնալդ Թրամփի և Իլհամ Ալիևի հետ եռակողմ հանդիպմանը.
Սպիտակ տանը կայացած ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եռակողմ հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ:
Իր խոսքում վարչապետը նշել է. «Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, Տիկնայք և պարոնայք, Այսօր մենք հասել ենք կարևոր հանգրվանի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում։ Մենք անցյալում ունեցած պատմությունից ավելի լավ պատմություն գրելու համար հիմքեր ենք դնում։
Այս բեկումնային առաջընթացը պարզապես հնարավոր չէր լինի առանց նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածության և մեր տարածաշրջանում խաղաղության նկատմամբ նրա վճռական հանձնառության։ Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը ճանապարհ կհարթի մեր երկրների միջև տասնամյակներ տևած հակամարտությանը վերջ դնելու համար և կբացի նոր դարաշրջան՝ հիմնված միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար հարգանքի վրա։
Այսօրվա հռչակագրերը, որ անձամբ կստորագրի նաև նախագահ Թրամփը և ստորագրման արարողությանը նա անձամբ ներկա կլինի, վստահություն և երաշխիք է տալիս առ այն, որ մենք Հարավային Կովկասում բացում ենք խաղաղության, բարգավաճման, անվտանգության և տնտեսական համագործակցության էջը:
Այս համատեքստում թույլ տվեք ընդգծել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման մասին համաձայնագիրը՝ հիմնված ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքների վրա: Ես հատկապես ուրախ եմ, որ ԱՄՆ-ի հետ միասին Հայաստանը կաշխատի՝ կյանքի կոչելու TRIPP-ը՝ Թրամփի ուղին՝ խաղաղության և բարեկեցության համար․ կապակցման նախագիծ, որը կապաշրջափակի ողջ տարածաշրջանը: TRIPP-ը կբացի ռազմավարական տնտեսական հնարավորություններ, որոնք կբերեն երկարաժամկետ օգուտներ: Այն կնպաստի ենթակառուցվածքային ներդրումներին, կխթանի տարածաշրջանային կապակցվածությունը և կամրապնդի ԱՄՆ-ի՝ որպես հակամարտությունների լուծման կարևորագույն դերակատարի առաջատարությունը:
Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նախագահ Թրամփին և նրա թիմին՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ողջ իրողությունը փոխակերպող այս արդյունքին հասնելու գործում ունեցած միջնորդական դերակատարման համար։ Սա լրջագույն գործարք է, որը մենք կնքեցինք այսօր։ Սա հաջողություն է մեր երկրների և տարածաշրջանի համար։ Եվ հաջողություն աշխարհի համար, քանի որ ավելի խաղաղ տարածաշրջանը նշանակում է ավելի անվտանգ աշխարհ։ Մեկ նախադասությամբ սա կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ. ուժ, որը հանգեցնում է խաղաղության։
Պարոն նախագահ, Այսօրվա մեծ նվաճումը հերթական անգամ վկայում է Ձեր համաշխարհային առաջնորդության և համաշխարհային ասպարեզում պետական գործչի և խաղաղարարի՝ Ձեր ունեցած պատմական դերակատարման մասին։ Խաղաղություն հաստատելու համար անհրաժեշտ է տեսլական, քաղաքական խիզախություն և վճռականություն։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ դա անելու համար անհրաժեշտ է հավատ գործի նկատմամբ։
Ինչպես Սուրբ Աստվածաշնչում է ասվում. «Երանի խաղաղարարներին, որովհետև նրանք կկոչվեն Աստծո որդիներ»։ Թող Աստված լուսավորի այս ճանապարհը։ Շնորհակալություն։ Եվ շնորհավորում եմ բոլորիս, Նախագահ Ալիևին, Ձեզ, Ադրբեջանից գործընկերներին, Հայաստանից, ԱՄՆ-ից գործընկերներին, մեր տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդներին, մեր երկրների ժողովուրդներին, շնորհավորում եմ աշխարհին, որովհետև ինչպես ասացի, սրա արդյունքում միանշանակորեն աշխարհն ավելի լավն է դառնալու»:
