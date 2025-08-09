09/08/2025

«Ուկրաինայի ապագան չի կարող որոշվել առանց ուկրաինացիների». Մակրոն

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը X-ում գրել է, որ «Ուկրաինայի ապագան չի կարող որոշվել առանց ուկրաինացիների»։

«Եվրոպացիները նույնպես կլինեն լուծման անհրաժեշտ մասը, քանի որ խոսքը նրանց անվտանգության մասին է», – հավելել է Մակրոնը՝ հայտնելով, որ շաբաթ օրը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ քննարկել է Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի միջև գագաթնաժողովի ծրագրերը։

Զելենսկին ինքը հաղորդել է շաբաթ օրվա ընթացքում մի շարք եվրոպական երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի նախագահի հետ իր հեռախոսազրույցների մասին։

