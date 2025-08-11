11/08/2025

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունը վարձակալել է անշարժ գույք Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքում, որտեղ, ենթադրաբար, կարող է տեղի ունենալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, հաղորդել է «The New York Times»-ը:

«Անքորիջում կարճաժամկետ անշարժ գույք վարձակալող Լարի Դիսբրոուն… ասել է, որ հանդիպման համար գաղտնի ծառայությանը վարձակալության է տվել վեց ննջասենյակով անշարժ գույք», – ասվում է հոդվածում:

Թերթը նշել է, որ հարցում է ուղարկել Սպիտակ տուն՝ երկու համաշխարհային տերությունների առաջնորդների հանդիպման ճշգրիտ վայրի վերաբերյալ, սակայն նրանք չեն հաստատել այն տեղեկությունը, որ այն տեղի է ունենալու Անքորիջում:

