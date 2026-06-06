ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր խոստումը

Դաշնակիցները ներկայումս քննարկում են ֆինանսավորման նոր նպատակը, որը կհայտարարվի ՆԱՏՕ-ի Անկարայի գագաթնաժողովի շրջանակներում հաջորդ ամիս։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ՆԱՏՕ-ի երկրները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական ֆինանսավորման նոր խոստումը, որը կներկայացվի դաշինքի Անկարայում հաջորդ ամիս կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ, հայտնել են ՆԱՏՕ-ի չորս դիվանագետներ։
Դիվանագետների խոսքով՝ առաջարկը, որը Գերմանիայի կողմից շրջանառվել է անցյալ ամիս, կներառի Ուկրաինայի ֆինանսավորման թափանցիկությունը բարձրացնելու նոր մեխանիզմ։ Սա տեղի է ունենում այն բանի հետ մեկտեղ, երբ որոշ երկրներ բողոքում են, որ անհամաչափորեն են կրում Կիևին աջակցելու ծախսերը։
«Գլխավորը Անկարայի կողմից Ուկրաինային կարևոր աջակցությունը շարունակելու կայուն և ավելի արդարացի հիմունքներով կարևորագույն պարտավորություն ունենալն է», – հավելել է ՆԱՏՕ-ի հինգերորդ բարձրաստիճան դիվանագետը։
Դաշնակիցները փորձում են ամրապնդել Ուկրաինային աջակցությունը Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից ավելի քան չորս տարի անց։ Քննարկումը նոր հրատապություն է ձեռք բերել, քանի որ շատ փորձագետներ ասում են, որ Կիևը պատերազմի հավասարակշռությունը թեքում է իր օգտին։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ն դադարեցրել է Ուկրաինային տրամադրվող գրեթե բոլոր նոր ռազմական օգնությունները և Կիևին զենք է վաճառում միայն այլ դաշնակիցների կողմից ֆինանսավորվող։
Չորեքշաբթի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ միասին ելույթ ունենալով, կոչ արեց Եվրոպային մատակարարել ավելի շատ կարևոր Patriot որսորդական համակարգեր՝ ռուսական բալիստիկ հրթիռները ոչնչացնելու համար։ Նա պնդեց, որ մատակարարումները հետաձգվում են Իրանի հետ պատերազմի հետ կապված պաշարների պակասի պատճառով, որտեղ վերլուծաբանները գնահատում են, որ ԱՄՆ-ն և նրա Պարսից ծոցի դաշնակիցները կրակ են բացել Ուկրաինային անհրաժեշտ հազարավոր հակաօդային պաշտպանության համակարգերից։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ միասին ելույթ է ունենում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ՝ 2026 թվականի հունիսի 3-ին Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ | Տատյանա Ջաֆարովա/AFP via Getty Images
Ըստ Kiel Institute վերլուծական կենտրոնի կողմից հինգշաբթի օրը հրապարակված զեկույցի՝ եվրոպական երկրները հունվարից ապրիլ ամիսներին Կիևին ամսական 2 միլիարդ եվրո ռազմական օգնություն են հատկացրել, ինչը փոքր-ինչ նվազում է 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում նրանց կողմից ամսական 2.4 միլիարդ եվրոյի նվիրաբերությունից։ Զեկույցում այդ ժամանակահատվածում ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական օգնություն չի գրանցվել։
Ուկրաինային աջակցությունը կլինի հուլիսի 7-8-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովի ժամանակ քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը։
Կազմակերպության անունից ելույթ ունեցող ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան ասել է. «Շարունակվում են քննարկումներ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք շարունակելու ՆԱՏՕ-ի ուժեղ աջակցությունը Ուկրաինային և ապահովելու բեռի ավելի արդարացի բաշխում»։
ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի դեսպան Ալյոնա Գետմանչուկը ասել է, որ ցանկացած նոր պարտավորություն պետք է կենտրոնանա Կիևի առաջնահերթությունների վրա, ինչպիսիք են օդային պաշտպանությունը, անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների արտադրության մեջ ներդրումները և երկար հեռահարության զինամթերքը։
«Մինչև Ուկրաինայի համար արդյունավետ անվտանգության երաշխիքներ չստեղծվեն, մենք կարող ենք հույսը դնել միայն մեր գործընկերների կողմից տրամադրված ֆինանսական երաշխիքների վրա», – ասել է նա։
Ռուտտեի՝ անցյալ ամիս Ուկրաինային իրենց ՀՆԱ-ի 0.25 տոկոսը հատկացնելու առաջարկը մերժելուց հետո դաշնակիցները այժմ քննարկում են գերմանական նախաձեռնությունը։ Սակայն քննարկումները դեռևս վաղ փուլում են, ասել են դիվանագետներից երեքը։ Այս ամսվա վերջին ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը հնարավորություն է ստեղծում համաձայնության հասնելու համար։
Ֆինանսավորման նոր նպատակը չի կազմվի ամբողջությամբ թարմ դրամական միջոցներից։ Առաջարկի համաձայն՝ 30 միլիարդ եվրոն կստացվի ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող երկամյա 90 միլիարդ եվրոյի վարկից, ասել են դիվանագետներից երկուսը, մինչդեռ լրացուցիչ 40 միլիարդ եվրո կհատկացվի երկկողմ պարտավորություններից։
«Սա բնական է, քանի որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մեծ մասը նաև ԵՄ անդամներ են», – ասել է ՆԱՏՕ-ի վեցերորդ ավագ դիվանագետը։ «Նրանց համար անարդար կլինի երկու անգամ նվիրատվություն կատարելու կոչ անելը»։
Այնուամենայնիվ, որոշ երկրներ մտահոգված են, որ երկրները կարող են զգալ, որ ավելի քիչ անհրաժեշտություն կա ինքնուրույն նվիրատվություններ կատարելու, եթե կարողանան հույսը դնել ԵՄ կանխիկի վրա։
«Հիմա կարևոր է, որ հատկապես եվրոպական երկրները այս 90 միլիարդ եվրոյի վարկը չդիտարկեն որպես երկկողմ աջակցության փոխարեն», – անցյալ ամսվա վերջին POLITICO-ին ասել է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստերենգարդը։ «Այդ վարկին երկկողմ աջակցություն ավելացնելը բացարձակապես կարևոր է»։
Բաց մի թողեք
Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը
Ալբանիայի վարչապետը պաշտպանում է Քուշների հանգստավայրը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից
Ֆրանսիայի նախագահը քննադատում է 11-ամյա աղջկա սպանության կասկածյալի հետ կապված «անընդունելի» բացթողումները