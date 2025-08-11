Հանկարծամահ է եղել զինծառայող Վահե Զաքարյանը

Օգոստոսի 11-ին հանկարծամահ է եղել ՊՆ N զորամասի զինծառայող Վահե Գրիգորի Զաքարյանը։
Տեղեկությունը հայտնել է ՀՀ ՊՆ մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը:
Նշվում է, որ համալիր փորձաքննությունների և քննության արդյունքում կպարզվեն մահվան պատճառները:
«Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
Մեզ փոխանցեցին, որ ըստ նախնական վարկածի՝ Վրեժը ինսուլտ է տարել: Ասացին՝ վերջին երկու օրերին տղան իրեն վատ է զգացել:
Վահեն Գեղարքունքի մարզի Մարտունի քաղաքից է: Մարտունու քաղաքապետ Հովհաննես Հովեյանը հաստատեց մահվան մասին տեղեկությունը:
«Մարմնի վրա արտաքին զննությամբ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել: Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն: Նախաքննությունը շարունակվում է»,- մանրամասնել են ՔԿ-ից:
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է.
«Պաշտպանության նախարարությունը թեև ԶԼՄ գործընկերներին բազմիցս բացատրել, հիմնավորել և հորդորել է, որ մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախքան պաշտպանական գերատեսչության համապատասխան հաղորդագրության տարածումը մամուլի հրապարակումներ կատարելը նպատակահարմար չէ՝ պայմանավորված բազմաթիվ հանգամանքներով (տվյալների անճշտություններ, տեղեկատվական անվտանգության կանոններ և այլն), այդուհանդերձ նմանօրինակ դեպքեր շարունակում են արձանագրվել:
Մամուլում քիչ առաջ արված հրապարակումներում մահացած զինծառայողի անունը սխալ է նշվել: ԶԼՄ գործընկերներին հորդորում ենք կատարել համապատասխան ուղղումներ և գործունեություն ծավալելիս առաջնորդվել անվտանգության կանոնների խստիվ պահպանմամբ»:
Բաց մի թողեք
Նիկոլ Փաշինյանը Աստվածաշնչից հերթական մեջբերումն է արել
Փաշինյանն ու Պուտինը խոսել են «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագծի մասին
Վարչապետն աստվածաշնչյան մեջբերում է արել