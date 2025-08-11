11/08/2025

Հանկարծամահ է եղել զինծառայող Վահե Զաքարյանը

infomitk@gmail.com 11/08/2025 1 min read

Օգոստոսի 11-ին հանկարծամահ է եղել ՊՆ N զորամասի զինծառայող Վահե Գրիգորի Զաքարյանը։

Տեղեկությունը հայտնել է ՀՀ ՊՆ մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը:

Նշվում է, որ համալիր փորձաքննությունների և քննության արդյունքում կպարզվեն մահվան պատճառները:

«Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Մեզ փոխանցեցին, որ ըստ նախնական վարկածի՝ Վրեժը ինսուլտ է տարել: Ասացին՝ վերջին երկու օրերին տղան իրեն վատ է զգացել:

Վահեն Գեղարքունքի մարզի Մարտունի քաղաքից է: Մարտունու քաղաքապետ Հովհաննես Հովեյանը հաստատեց մահվան մասին տեղեկությունը:

«Մարմնի վրա արտաքին զննությամբ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել: Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն: Նախաքննությունը շարունակվում է»,- մանրամասնել են ՔԿ-ից:

Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է.

«Պաշտպանության նախարարությունը թեև ԶԼՄ գործընկերներին բազմիցս բացատրել, հիմնավորել և հորդորել է, որ մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախքան պաշտպանական գերատեսչության համապատասխան հաղորդագրության տարածումը մամուլի հրապարակումներ կատարելը նպատակահարմար չէ՝ պայմանավորված բազմաթիվ հանգամանքներով (տվյալների անճշտություններ, տեղեկատվական անվտանգության կանոններ և այլն), այդուհանդերձ նմանօրինակ դեպքեր շարունակում են արձանագրվել:

Մամուլում քիչ առաջ արված հրապարակումներում մահացած զինծառայողի անունը սխալ է նշվել: ԶԼՄ գործընկերներին հորդորում ենք կատարել համապատասխան ուղղումներ և գործունեություն ծավալելիս առաջնորդվել անվտանգության կանոնների խստիվ պահպանմամբ»:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը Աստվածաշնչից հերթական մեջբերումն է արել

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն ու Պուտինը խոսել են «Թրամփի ուղի՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման» նախագծի մասին

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետն աստվածաշնչյան մեջբերում է արել

11/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանն արդեն Իսրայելի գործողությունները որակում է «ագրեսիա»

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թափ տուր քեզ և ոտքի կանգնիր․ Սերոբ Գասպարյանի կոչը կալանավայրից

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հնարավոր կլինե՞ր Ադրբեջանում ևս գտնել այսքան քաղաքական գործիչների ․․․ Ջուլֆալակյան

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու չինացի գործարարներն այլևս ներդրումներ չեն կատարում մեր երկրում

11/08/2025 infomitk@gmail.com