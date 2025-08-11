11/08/2025

Վաշինգտոնը բացահայտեց այն, ինչ Մոսկվան, Բաքուն և Հայաստանի «եռաֆազ» ընդդիմությունը …

ԼՂ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրառում է արել՝ նկատելով, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին, պետք է արձանագրվեր 2021 թվականի հունվարի 11-ի կրեմլյան Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպմամբ:

«Դա տեղի չի ունեցել, ուստի կարելի է միայն մի եզրակացություն անել. Վլադիմիր Պուտինը Սյունիքի հաղորդուղու նկատմամբ Հայաստանի իրավազորությունը չի ճանաչել: Վաշինգտոնը բացահայտեց այն, ինչ Մոսկվան, Բաքուն և Հայաստանի «եռաֆազ» ընդդիմությունը չորս տարիուկես խնամքով թաքցնում էին»,- գրել է նա:

