16/08/2025

Եվրոպական հինգ երկրի ղեկավար հանդես կգա համատեղ հայտարարությամբ Ալյասկայի գագաթնաժողովի վերաբերյալ

16/08/2025

Եվրոպական հինգ երկրի ղեկավար հանդես կգա համատեղ հայտարարությամբ Ալյասկայի գագաթնաժողովի վերաբերյալ:

Այս մասին X-ում գրել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը:

Նրա խոսքով՝ եվրոպացի երկրները քննարկում են ունեցել՝ գնահատելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձը և Ալյասկայում կայացած հանդիպման արդյունքները:

Տուսկը հայտարարել է , որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի, ՄԹ վարչապետ Քիր Սթարմերի և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ միասին լսել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմի Զելենսկու կարծիքը, պատրաստվել է համատեղ հայտարարություն:

Հիշեցնենք՝ Ալյասկայի Անքորիջ քաղաքի ռազմաօդային ուժերի Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոն ռազմաբազայումում հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը:

Հանդիպումն անցել է «3+3» ձևաչափով, հիմնական թեման՝ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցությունները:

Սա Ուկրաինա ՌԴ-ի լայնածավալ ներխուժումից հետո ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների առաջին հանդիպումն է եղել:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտնել է, որ երկար, իմաստալից զրույց է ունեցել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ: Թրամփը նրան հրավիրել է ԱՄՆ:

