01/09/2026

EU – Armenia

Մեղրիում կանցկացվի աննախադեպ «ՏԱՐԱԶֆեստ»

infomitk@gmail.com 01/09/2026 1 min read

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ԿԳՄՍՆ) և ԱՊՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի (ՄՀՄՀ / МФГС) աջակցությամբ, «Տերյան մշակութային կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 3–8-ը Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում տեղի կունենա «ՏԱՐԱԶֆեստ – Մեղրի 2026» ավանդական տարազի և արհեստների միջազգային փառատոնը:

«ՏԱՐԱԶֆեստ»-ը «Տերյան մշակութային կենտրոնի» ամենամյա առանցքային մշակութային նախագծերից է, որի հիմնական նպատակն է ազգային տարազի, էթնիկ գործվածքների ու ավանդական արհեստների պահպանումը, հանրահռչակումն ու միջազգային մշակութային համագործակցության ընդլայնումը:

Այս տարի փառատոնը միավորում է պատվիրակություններ, դիզայներներ և վարպետներ ԱՊՀ և գործընկեր երկրներից, այդ թվում՝ Ղազախստանից, Տաջիկստանից, Ղրղզստանից, Ռուսաստանից, Բելառուսից, Թուրքմենստանից և Ուզբեկստանից:

Փառատոնի ծրագիրը իր մեջ ներառում է.

• Ավանդական և ժամանակակից էթնո-հավաքածուների ցուցադրություններ –

միջազգային և հայաստանյան դիզայներների հեղինակային աշխատանքների

ներկայացում,

• Վարպետության դասեր և ցուցահանդես-վաճառք – ավանդական արհեստների,

տեքստիլի և ձեռագործ աշխատանքների ցուցադրություն,

«ՏԱՐԱԶֆեստ – Մեղրի 2026»-ը ոչ միայն ազգային ինքնության ու դարավոր ավանդույթների արժևորման հարթակ է, այլև յուրօրինակ մշակութային կամուրջ, որը միավորում է տարբեր ժողովուրդների՝ արվեստի, գույների և ավանդական զարդանախշերի ընդհանուր լեզվով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եղիշե Մելիքյանը՝ Մխիթարյանի մասին. Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կյանքը շատ էր սիրում, այնքան պլաններ ուներ Մխոս». կամավոր Մխիթար Կուջոյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին Ներքին Հոռաթաղում. Լուսանկարներ

01/09/2026 infomitk@gmail.com

Չեմ կարողանում հանդուրժել այն խայտառակությունը, որ տիրում է հայկական հարսանիքներում. Կարեն Գևորգյան․ Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեղրիում կանցկացվի աննախադեպ «ՏԱՐԱԶֆեստ»

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուջան բնակավայրի մոտակայքում բшխվել են «Mercedes-Benz» և «VAZ» մակնիշների ավտոմեքենաները․ փրկարարները դուրս են բերել մեքենայում արգելшփակված քաղաքացուն. Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որքան շուտ Հայաստանը որոշում կայացնի ԵՄ-ին անդամակցելու հարցի վերաբերյալ, այնքան լավ. Պուտին

01/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիայի Հոկոն 8-րդ թագավորը երդում է տվել խորհրդարանում. Լուսանկար

01/09/2026 infomitk@gmail.com