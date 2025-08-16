Հայաստանի պարագայում անվտանգային զրո երաշխավորություն. Լիլիթ Գալստյան

ՓԱՍՏԵՆՔ!!!!
‼️Թրամփը՝ Պուտինի հետ հանդիպման նպատակով Ալյասկա մեկնելու ճանապարհին, լրագրողներին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը կարող է օգնել երաշխավորել Ուկրաինայի անվտանգությունը։
‼️Հայաստանի պարագայում անվտանգային զրո երաշխավորություն. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնում ստորագրված հայտարարության մեջ անվտանգության երաշխավորության որևէ ամրագրում չկա։
‼️Նախագահ Թրամփն այն ստորագրել է սոսկ իբրև վկա։
Ըստ էության Թրամփն իր ուղու՝ TRIPP-ի շահառուն է, բոլոր ակնկալվող հետևանքներով։
‼️Ըստ վերջին ժամերի լուրերի Ջերմուկի ուղղությամբ ադրբեջանական զորամիավորումների առաջխաղացում է արձանագրվել։
ԱԺ պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի ֆեյսբուքյան գրառումը
Բաց մի թողեք
Առաջին տպավորություններ Թրամփ – Պուտին հանդիպումից
Պետական-իրավական մակարդակով հանրությանը մատուցված փաստացի խաբեություն
Վաշինգտոնյան Հռչակագրի ճակատագրական սխալը