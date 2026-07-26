Ճանաչումից մինչև իրականացում. Եվրոպայի մետաղական միջուկի պաշտպանությունը հաջորդ սերունդների համար

«Եվրոպական մետաղների» նախագահի պաշտոնում իմ երկու ժամկետների ընթացքում Եվրոպայի արդյունաբերության և դրա քաղաքականության վերաբերյալ բանավեճերը կարևորագույն հումքները, շրջանաձև մետաղները և մատակարարման անվտանգությունը դրել են եվրոպական ռազմավարական ինքնավարության և արդյունաբերական մրցունակության վերաբերյալ քննարկումների կենտրոնում։
Սա ողջունելի փոփոխություն է, բայց միայն ճանաչումը չի կարող բաց պահել ձուլարանը, վերագործարկել անգործունակ գործարանը, նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի ծախսերը կամ ռազմավարական նախագիծը դարձնել բանկային առումով մատչելի։ Եվրոպայի մետաղական արդյունաբերության համար վերջին չորս տարիները նվիրված էին քաղաքական ճանաչման և արդյունաբերական իրականության միջև այդ բացը փակելուն։
Երբ ես առաջին անգամ ստանձնեցի այս պաշտոնը 2022 թվականին, իրավիճակն արդեն շատ լուրջ էր։ Էներգիայի գները պարուրաձև աճում էին, ձուլարանները փակվում կամ կրճատվում էին, և Եվրոպայի ալյումինի արտադրության հզորության մոտավորապես կեսը ստիպված էր դադարեցվել այս ճգնաժամի ընթացքում։ Սա նաև մեզ ստիպեց դեմ առ դեմ կանգնել այն փաստի հետ, որ Եվրոպայի կախվածությունը կարևորագույն հումքից երրորդ երկրներից այլևս չի կարող երկրորդական խնդիր համարվել։
Առաջին առաջնահերթությունը հստակ էր՝ արդյունաբերական մրցունակությունը, էներգետիկ ծախսերը և հումքի անվտանգությունը ԵՄ օրակարգի գագաթնակետին հասցնելը: European Metals-ը հետևողականորեն պնդում էր, որ Եվրոպան չի կարող կառուցել մաքուր տեխնոլոգիաներ, ամրապնդել պաշտպանությունը և էլեկտրաֆիկացնել իր տնտեսությունը, եթե կորցնի մետաղների արժեքային շղթաները, որոնք այս ամենը հնարավոր են դարձնում։
Հիմնական քայլերից մեկը «Կրիտիկական հումքի մասին» օրենքի ներդրումն էր: European Metals-ը պնդեց ռազմավարականի ավելի լայն ըմբռնման վրա, որտեղ ալյումինը, ի վերջո, վերադարձրեց իր արժանի տեղը ռազմավարական հումքի ցանկում: Իր «Հումք 2030» աշխատանքի միջոցով European Metals-ը փորձեց թվերը դնել քաղաքական հավակնության ետևում. Եվրոպային անհրաժեշտ կլինեն նոր հանքեր, նոր վերամշակման գործարաններ և նոր վերամշակման օբյեկտներ, եթե ցանկանա հասնել CRMA-ի նպատակներին։
Այդ ժամանակվանից ի վեր ԵՄ-ն առաջ է քաշել մի շարք կարևոր նախաձեռնություններ, ինչպիսիք են՝ «Պողպատի և մետաղների գործողությունների ծրագիրը», «Մաքուր արդյունաբերական գործարքը», «RESourceEU գործողությունների ծրագիրը» և «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը: Այս առաջարկները ցույց են տալիս, որ կա ցանկություն՝ արդյունաբերական մրցունակությունը Եվրոպայի նպատակների կենտրոնում ամուր ինտեգրելու համար։
Հետևաբար, եվրոպական մետաղների ոլորտի ապագայի համար առաջնահերթությունները հստակ են։
«Մատչելի էներգիայի գործողությունների ծրագիրը» պետք է հանգեցնի արդյունաբերական սպառողների համար անհապաղ, իրական և կանխատեսելի ծախսերի կրճատման: Մրցունակ գներով, հաստատուն PPA-ների հասանելիությունը, ցածր հարկերն ու վճարները, ցանցի ավելի լավ պլանավորումը և ավելի մրցունակ ցանցային սակագները բոլորը օգտակար նպատակներ են: Սակայն դրանք պետք է զգացվեն էլեկտրաէներգիայի իրական հաշիվներում: Մետաղ արտադրողները շարունակում են ենթարկվել համաշխարհային մրցակցությանը, և Եվրոպան չի կարող անտեսել իր էներգիայի ծախսերի և այլ տարածաշրջանների մրցակիցների կողմից բախվող ծախսերի միջև եղած բացը։
RESourceEU գործողությունների ծրագիրը պետք է օգնի իրականացնել ռազմավարական նախագծեր: Եվրոպային անհրաժեշտ է ավելի շատ ներքին արտադրություն, ավելի շատ վերամշակման հզորություն և ավելի շատ վերամշակում: Շրջանառությունը շրջակա միջավայրի նպատակից վերածվել է արդյունաբերական հրամայականի: Այս տեղաշարժը ավելի ու ավելի է արտացոլվում այնպիսի նախաձեռնություններում, ինչպիսիք են առաջիկա «Շրջանառական տնտեսության մասին» օրենքը, ջարդոնի արտահոսքի միջոցառումների վերաբերյալ քննարկումները և «Կարևոր հումքի մասին» օրենքի իրականացումը։
«Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը պետք է աջակցի ամբողջ արժեքային շղթային: Մաքուր տեխնոլոգիաների պահանջարկի կողմի միջոցառումները կարող են օգնել, բայց դրանք բավարար չեն լինի, եթե Եվրոպան կորցնի այդ տեխնոլոգիաների արտադրության համար անհրաժեշտ վերին հոսանքի նյութերը: Հետևաբար, պետական գնումները, դիմադրողականության չափանիշները և արդյունաբերական աջակցությունը պետք է արտացոլեն եվրոպական արտադրության և վերամշակման կարևորությունը։
«Մաքուր արդյունաբերության պետական օգնության շրջանակը» պետք է վերանայվի և դառնա օգտագործելի։ «European Metals»-ը պնդում է, որ աջակցությունը պետք է կենտրոնանա ոչ միայն նոր ներդրումների, այլև առկա հզորությունների պահպանման և վերագործարկման վրա, որտեղ դա ամրապնդում է մատակարարման անվտանգությունը: Եթե շրջանակը չափազանց նեղ է, չափազանց բարդ կամ չափազանց դժվար հասանելի, այն չի բավարարի էներգախնայող արդյունաբերությունների կարիքները: Ինչպես հիմա է, այն զուրկ է այս հնարավորությունից։
«ETS»-ը կարիք ունի զգույշ շտկման: ETS-ի անուղղակի ծախսերը շարունակում են մնալ էլեկտրաէներգիախնայող մետաղներ արտադրողների համար մեծ բեռ, հետևաբար, անուղղակի ծախսերի փոխհատուցումը պետք է շարունակվի 2030 թվականից հետո, ինչպես նաև անվճար բաշխումը: Պահեստային չափանիշային արժեքների ցանկացած նոր և անիրատեսական կրճատում, որը չի արտացոլում այն, ինչի արդյունաբերությունը կարող է անել ներկայիս հասանելի տեխնոլոգիաներով, անկասկած, կվտանգի CRM արտադրությունը: Սա հիմնական խնդիր է, որը պետք է լուրջ ընդունել։
Եթե այս խոչընդոտները չլուծվեն, կլիմայական քաղաքականությունը կթուլացնի եվրոպական արտադրությունը՝ առանց համաշխարհային արտանետումները կրճատելու։
2026 թվականին Eurometaux-ից European Metals վերանվանումը նույնպես արտացոլում է այս ավելի խորը զարգացումը և նշանավորում է ոլորտի նոր երանգ՝ ավելի վստահ, ավելի արտաքին և ավելի համահունչ Եվրոպայի արդյունաբերական մարտահրավերի մասշտաբին. եվրոպական մետաղները կապված են այն ամենի հետ, ինչի վրա մենք կառուցում ենք մեր ապագան։
Սա ճանապարհորդության ավարտը չէ, ամենևին էլ այդպես չէ։ Եվրոպան հասել է խաչմերուկի, որտեղ քաղաքականության իրականացումը կորոշի, թե արդյոք այն կարող է մրցակցել գլոբալ մակարդակով և ապահովել իր տեղը սեղանի շուրջ։ Շրջանակները գնալով ավելի շատ են ձևավորվում, բայց միայն դրանք չեն պահպանում հզորությունները, չեն բացում ներդրումները կամ չեն վերականգնում մրցունակությունը։ Անհրաժեշտ է իրական գործողություններ տեղում։
Ներդրումներ կատարել որոշող ընկերությունների համար այս բոլոր հարցերը միավորվում են մեկ հարցի շուրջ. արդյո՞ք Եվրոպան առաջարկում է կենսունակ բիզնես դեպք։
Այս հարցի պատասխանը կորոշի, թե արդյոք Եվրոպան կարող է պահպանել իրեն անհրաժեշտ մետաղների արժեքային շղթաները, թե՞ ռազմավարական նյութերը, արդյունաբերական արժեքը և տեխնոլոգիական առաջատարությունը կշարունակեն անհետանալ դեպի այլ մրցակցող տարածաշրջաններ։ Եթե մենք թույլ տանք, որ արտադրությունը հեռանա գործարանների հետ միասին, մենք կկորցնենք ինքնավարություն և լծակներ ապահովելու հենց այն հիմնաքարերը, որոնք անհրաժեշտ են առաջիկա տարիների համար։
Եվրոպան ունի կարողություն, փորձագիտություն, տեխնոլոգիա և արդյունաբերական հավակնություններ՝ աշխարհում իր տեղը ապահովելու և տնտեսական աճն ու բարգավաճումը խթանելու համար։ Մետաղագործական արդյունաբերությունը պատրաստ է առաջնորդել այս ուղին, եթե մենք թույլ տանք դա։
Բաց մի թողեք
Հայաստանի տնտեսությունը հակամարդկային ճահճի եզրին
Հունական Patriot մարտկոցը կասեցրել է Սաուդյան Արաբիայի վրա հուսիթների հարձակումները
«Լուկոյլ»-ի վաճառքի պատուհանը փակվում է՝ առանց Բալկանների ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանի հետ գործարքի