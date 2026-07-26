Գնում է հատապտուղներ հավաքելու, Լեհաստանում գտնում է դաշնակիցների խորհրդավոր ինքնաթիռի խորտակման հետքեր

Անտառը բացահայտել է պատերազմական ժամանակների գաղտնիք: Թանգարանի մասնագետները ուսումնասիրում են Շվինոույշցեի մոտակայքում հայտնաբերված ինքնաթիռի մնացորդները:
Հատապտուղներ հավաքելու ժամանակ անսպասելի գտածոն կարող է նոր լույս սփռել Շվինոույշցեի պատերազմական անցյալի վրա. բեկորները և RAF-ի նշագրումով մասերը ենթադրում են, որ թաղված է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ինքնաթիռ:
Նախատեսված էր անտառում հատապտուղներ հավաքելու պարզ զբոսանք: Անտառային մրգերի փոխարեն Շվինոույշցեի բնակիչը գտել է մի բան, որը կարող է օգնել լուծել պատերազմի առեղծվածներից մեկը:
Ափամերձ պաշտպանության թանգարանին՝ Fort Gerhard-ին պատկանող կառույցներից ոչ հեռու գտնվող անտառում տղամարդը հանդիպել է գետնի մեջ անսովոր փոսիկի: Դրա շուրջը ընկած էին մետաղական կառուցվածքի բազմաթիվ բեկորներ: Դրանք պատահական ջարդոնի նման չէին: Ցրված կտորների մեջ կարելի էր տեսնել ալյումինե թերթերի հատվածներ, կառուցվածքի մասեր և այրված զինամթերքի մնացորդներ:
Բեկորներից մեկը հանձնվեց թանգարանի աշխատակիցներին։ Սա պատմության սկիզբն էր, որը, հնարավոր է, սկսվել էր ավելի քան ութսուն տարի առաջ՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։
«Նույնիսկ առաջին հայացքը ցույց տվեց, որ սա պատահական մետաղի ջարդոն չէր։ Թիթեղի բնույթը, ամրացման եղանակը, ինքնաթիռի կառուցվածքների հետքերը և այրված զինամթերքը ենթադրում էին, որ մենք կարող ենք գործ ունենալ ինքնաթիռի մնացորդների հետ», – բացատրեց Վիկտոր Չեշևսկին Սվինույշցեի Ափամերձ պաշտպանության թանգարանից։
Առաջին հետքը մատնացույց էր անում բրիտանական ռազմաօդային ուժերը։
Առավել կարևոր գտածոներից մեկը զինամթերքի մնացորդներն էին։ Սկզբնական նույնականացումը ցույց տվեց, որ այն .303 բրիտանական տրամաչափի փամփուշտ էր՝ փամփուշտ, որն օգտագործվում էր, ի թիվս այլ բաների, բրիտանական Browning ինքնաթիռային գնդացիրներում։
Սա առաջին ուժեղ ցուցումն էր, որ վերականգնված մասերը կարող էին լինել դաշնակից ռազմաօդային ուժերին պատկանող մեքենայից։
Իրական առաջընթացը տեղի ունեցավ, երբ վերականգնված մասերը ավելի մանրակրկիտ մաքրվեցին։ Փոքր բեկորներից մեկի՝ պղնձե խողովակի վրա հայտնաբերվեց տառատեսակային նշում։
T7 սիմվոլը դարձավ հետագա հետազոտությունների բանալին: Բրիտանական RAF տեխնիկական փաստաթղթերի համաձայն, այն նշանակում էր անխափան պղնձե խողովակի տեսակ, որն օգտագործվում է նավթի, վառելիքի և գազի համակարգերում և այլ ինքնաթիռների վրա տեղադրված սարքավորումներում:
Ավելի հետաքրքիր էր խողովակի ծայրային միացումը: Ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ դա Avimo տիպի բաղադրիչ էր՝ բարձր ճնշման միացում, որն օգտագործվում է բրիտանական ինքնաթիռներում, այդ թվում՝ լեգենդար Rolls-Royce Merlin շարժիչներին միացված համակարգերում:
Այս շարժիչային բլոկները տեղադրվել են RAF-ի ամենահայտնի ինքնաթիռներից շատերում, այդ թվում՝ Lancaster ռմբակոծիչներում:
Lancaster-ը Սվինույշցեի մոտ՞: Պատմությունը կարող է շրջանառվել
Առայժմ թանգարանի թիմը զգուշավոր է ինքնաթիռի ճշգրիտ տեսակը նույնականացնելու հարցում: Դեռևս բացարձակ վստահություն չկա, թե արդյոք հայտնաբերված բեկորը Lancaster է, Mosquito, թե՞ նմանատիպ տեխնիկական լուծումներ օգտագործող այլ ինքնաթիռ:
Այնուամենայնիվ, ի հայտ է եկել չափազանց հետաքրքիր հետք:
Ափամերձ պաշտպանության թանգարանն արդեն իսկ պահում է Lancaster ռմբակոծիչի թևի մեծ, մոտավորապես հինգ մետր երկարությամբ հատված: Այն Բալթիկ ծովից դուրս է բերվել 2009 թվականին ձկնորսների կողմից։
Հատկապես հետաքրքրաշարժն այն է, որ ներկայիս հայտնաբերման վայրը գտնվում է թևի հայտնաբերման վայրից ընդամենը մոտ մեկ կիլոմետր ուղիղ գծով։
«Դա կարող է նույն ինքնաթիռը լինել», – ասել է Պյոտր Պիվովարչիկը, Ափամերձ պաշտպանության թանգարանի տնօրենը՝ Գերհարդ ամրոցը։
Տարիներ առաջ վերականգնված թևի հատվածը մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է։ Վերլուծության շնորհիվ հետազոտողները կարողացել են պարզել անձնակազմի երեք անդամների անունները։ Նրանք օդաչուներ էին, որոնք պատերազմի վերջին փուլում թռչել են Շեցինի և ոստիկանության տարածքի վրայով, որտեղ գտնվում են գերմանական հիմնական արդյունաբերական գործարանները և նավահանգստային ենթակառուցվածքները։
Անտառում հայտնաբերված մնացորդները նույն ինքնաթիռին են պատկանում՞։ Պատասխանը ժամանակ կպահանջի։
Անտառը դեռևս պահպանում է իր գաղտնիքը
Հայտնաբերման վայրը պաշտպանված է։ Վոյևոդության հուշարձանների պահպանող մարմինը, Միենձիզդրոյեի անտառային շրջանը և ռազմական գերեզմանների համար պատասխանատու հաստատությունները տեղեկացվել են։
Տարածքը հատուկ նշագրված չէ, որպեսզի չգրավի անցորդներին, հուշանվերներ որսացողներին կամ հավաքորդներին։
Վթարի վայրն ինքնին ցնցող է։ Հողը հստակորեն անբնական ձևով է ձևավորված, և հողի մեջ կարելի է տեսնել ներկառուցված կառուցվածքի ավելի մեծ կտոր։
«Մենք ենթադրում ենք, որ ինքնաթիռի հիմնական մասը այնտեղ է ընկել», – ասաց Պյոտր Պիվովարչիկը։
Դա նշանակում է, որ ինքնաթիռի մյուս մասերը կարող են գտնվել մակերևույթից մի քանի մետր ներքև։ Չի կարելի բացառել նաև ամենադժվար սցենարը. անձնակազմի անդամների մնացորդները կարող են դեռևս լինել գետնի մեջ։
«Տեղանքը պետք է մասնագիտորեն ուսումնասիրվի։ Մենք չենք կարող բացառել, որ անձնակազմի մնացորդները թաղված են գետնի տակ», – ընդգծում են թանգարանի ներկայացուցիչները։
Աննկատելի խողովակը կարող է մեծ պատմություն բացել
Երբեմն խոշոր հայտնագործությունները սկսվում են փոքր առարկաներից։ Այս դեպքում դա փոքրիկ պղնձե խողովակ էր, որը մաքրվելուց հետո բացահայտեց բրիտանական ավիացիոն տեխնոլոգիայի մասին մատնանշող նշան։
Արդյո՞ք Շվինույշցեի մոտ գտնվող անտառը թաքցնում է «Allied Lancaster» ինքնաթիռի խորտակված մասերը: Հնարավո՞ր կլինի արդյոք նույնականացնել դրա անձնակազմի անունները: Արդյո՞ք ցամաքում հայտնաբերված բեկորները կապված կլինեն տարիներ առաջ ծովից բարձրացված թևի հետ:
Միայն հետագա հնագիտական աշխատանքները և փորձագիտական գնահատականները կպատասխանեն այս հարցերին:
Մի բան, սակայն, հաստատ է. այս վայրի պատմությունը նոր է սկսել բացահայտել ևս մեկ գաղտնիք: Եվ ամեն ինչ սկսվեց մի մարդուց, որը գնաց անտառ՝ հատապտուղներ հավաքելու և գտավ մարդկության պատմության ամենամեծ հակամարտության ժամանակներից եկած ինքնաթիռի հետքեր:
Բաց մի թողեք
Ռոնալդուն կոշտ պահանջներ է դրել և նոր աստղ է ընտրել Ալ-Նասրի համար
Ոչ բոլորին է պետք թույլ տալ մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը․ Սամվել դպիր Գրիգորյան
«Սաքս ընկերասեր էր, բարի, բոլորին ձեռք մեկնող». հրետանավոր Սարգիս Թոմբուլ յանն անմահացել է Կարմիր շուկայում նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը՝ զինադադարի ստորագրումից հետո. Լուսանկարներ