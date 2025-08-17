Գերմանիան առաջարկել է Թրամփի, Պուտինի և Զելենսկու եռակողմ գագաթնաժողովն անցկացնել Եվրոպայում

Եռակողմ գագաթնաժողովը, որի շուրջ պայմանավորվել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, կարող է տեղի ունենալ Եվրոպայում, շաբաթ օրը ենթադրել է Գերմանիայի առաջնորդը։
«Կարծում եմ, որ նման եռակողմ հանդիպում տեղի կունենա,- NTV և RTL հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում ասել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ համաձայն AFP-ի ձեռք բերած նախնական ձայնագրության։- Ամսաթիվը և վայրը դեռ պետք է համաձայնեցվեն։ Մենք առաջարկել ենք, որ այդ վայրը հնարավոր լինի գտնել Եվրոպայում»։
Թրամփը Ալյասկայում Պուտինի հետ ուրբաթ օրը կայացած գագաթնաժողովից հետո, որտեղ նա խոսել է Ուկրաինայի մասին, հայտարարել է, որ ինքը և եվրոպացի առաջնորդները կցանկանային, որ տեղի ունենար ևս մեկ գագաթնաժողով՝ այս անգամ Զելենսկու մասնակցությամբ։
Այն բանից հետո, երբ Պուտինի հետ նրա բանակցությունները Ուկրաինայում հրադադարի հարցում հաջողությամբ չեն պսակվել, Թրամփը փոխել է իր դիրքորոշումը՝ հայտարարելով, որ այժմ նա շահագրգռված է լիարժեք խաղաղության համաձայնագրի կնքմամբ։
Խնդիրներից մեկը, որին Պուտինը բախվում է Եվրոպայում, այն է, որ Միջազգային քրեական դատարանը նրա ձերբակալման օրդեր է տվել՝ պատերազմի ժամանակ ուկրաինացի երեխաների ենթադրյալ զանգվածային առևանգման կապակցությամբ, ընդգծում են լրատվամիջոցները։
Միացյալ Նահանգները ՄՔԴ անդամ չէ, իսկ Հունգարիան՝ ԵՄ երկիրը, որը ղեկավարում է վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը բարեկամական հարաբերություններ է պահպանում ինչպես Թրամփի, այնպես էլ Պուտինի հետ, ՄՔԴ հիմնադիր պայմանագրից դուրս գալու գործընթացում է։
Մերցը ենթադրել է, որ հնարավոր գագաթնաժողովի անցկացման եվրոպական վայրը «հնարավոր է՝ պետք է դառնա մի վայր, որտեղ քննարկումները կարող են անցկացվել մշտական հիմունքներով», սակայն նա չի հստակեցրել, թե որ երկրում կամ քաղաքում դրանք տեղի կունենան։
«Սրանք մանրամասների հարցեր են։ Դրանք պարզ կդառնան միայն առաջիկա օրերին կամ նույնիսկ առաջիկա շաբաթներին», – ասել է նա։
