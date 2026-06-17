Ձեռքեր, ոտքեր և նույնիսկ քիթ. Բարդեմը իր հետքն է թողնում Հոլիվուդում և հարգանքի տուրք է մատուցում իր ընտանիքի ժառանգությանը. Լուսանկար

Խավիեր Բարդեմին պատվի են արժանացրել 2026 թվականի հունիսի 16-ին, երեքշաբթի օրը, Լոս Անջելեսի TCL չինական թատրոնում կայացած ձեռքերի և հետքերի արարողության ժամանակ։
Դերասանը կենտրոնական տեղ է գրավում Լոս Անջելեսում կայացած հուզիչ արարողության ժամանակ՝ հարգանքի տուրք մատուցելով իր մորը՝ Պիլար Բարդեմին։ Բացի ձեռքերից և հետքերից, իսպանացին նաև քիթը սեղմել է թաց ցեմենտի մեջ։
Իսպանացի դերասան Խավիեր Բարդեմը իր հետքերը թողել է Հոլիվուդի պատմական TCL չինական թատրոնում՝ հուզիչ արարողության ժամանակ, որի ընթացքում նա պաշտպանել է իր ընտանիքի գեղարվեստական ժառանգությունը և հիշել իր մորը՝ հանգուցյալ Պիլար Բարդեմին։
«Ինձ հուզում է Բարդեմ ազգանունը, անուն, որը շատ երկար ժամանակ եղել է այս մասնագիտության մեջ։ Ես ոչ այլ ինչ եմ, քան այդ անվան ներկայացուցիչը», – ասել է նա տեղական լրատվամիջոցներին՝ ձեռքերը, ոտքերը, ստորագրությունը և նույնիսկ քիթը ցեմենտի մեջ սեղմելուց հետո։
Դերասանը շեշտեց, որ հարգանքի տուրքը հատուկ նշանակություն ունի իր ողջ ընտանիքի համար և հավելեց. «Այն փաստը, որ «Բարդեմը» այնտեղ է, ինձ շատ է ուրախացնում մորս, հորեղբորս, զարմիկներիս, եղբայրներիս ու քույրերիս, տատիկիս ու պապիկիս համար»։
Միջոցառման ժամանակ Բարդեմը մորը հիշեց որպես «իր զարգացման ամենակարևոր անձնավորություն» և ընդգծեց իր կարիերան ձևավորած դասերից մեկը. «Դուք երբեք չպետք է ամուսնանաք հաջողության կամ ձախողման հետ, քանի որ երկուսն էլ սուտ են»։ Նա նաև վերահաստատեց իր սոցիալական նվիրվածությունը՝ ասելով. «Երբեք մի հրաժարվեք ձեր ձայնից անարդարության կամ նրանց համար, ում սովորաբար չեն լսում»։
Հարգանքի տուրքին ներկա էին այնպիսի կինոգործիչներ, ինչպիսիք են Դենի Վիլնյովը և Մայքլ Մանը, որոնք գովաբանեցին նրա պրոֆեսիոնալիզմը, մարդկայնությունը և քաղաքական ներգրավվածությունը։ Վիլնյովը կատակեց՝ հիշելով դերասանի հետ իր առաջին հանդիպումը՝ նրան անվանելով «արջուկ», մինչդեռ Մանն ընդգծեց ներգրավվածության այն մակարդակը, որը, նրա խոսքով, «գերազանցում է անմիջականությունը»։
Բարդեմը, ով 2012 թվականից ի վեր Հոլիվուդի Փառքի ծառուղում աստղ ունի, զբաղված է նոր թողարկումներով և միջազգային նախագծերով՝ ամրապնդելով իր կարիերան, որն այժմ նույնպես փորագրված է Հոլիվուդի ցեմենտի վրա։
Բաց մի թողեք
Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար
Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար
Մահացել է մեր ժամանակների ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը. Լուսանկար