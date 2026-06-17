17/06/2026

EU – Armenia

Ձեռքեր, ոտքեր և նույնիսկ քիթ. Բարդեմը իր հետքն է թողնում Հոլիվուդում և հարգանքի տուրք է մատուցում իր ընտանիքի ժառանգությանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Խավիեր Բարդեմին պատվի են արժանացրել 2026 թվականի հունիսի 16-ին, երեքշաբթի օրը, Լոս Անջելեսի TCL չինական թատրոնում կայացած ձեռքերի և հետքերի արարողության ժամանակ։

Դերասանը կենտրոնական տեղ է գրավում Լոս Անջելեսում կայացած հուզիչ արարողության ժամանակ՝ հարգանքի տուրք մատուցելով իր մորը՝ Պիլար Բարդեմին։ Բացի ձեռքերից և հետքերից, իսպանացին նաև քիթը սեղմել է թաց ցեմենտի մեջ։

Javier Bardem was honoured at a hand and footprint ceremony on Tuesday 16 June 2026 at the TCL Chinese Theatre in Los Angeles.

Իսպանացի դերասան Խավիեր Բարդեմը իր հետքերը թողել է Հոլիվուդի պատմական TCL չինական թատրոնում՝ հուզիչ արարողության ժամանակ, որի ընթացքում նա պաշտպանել է իր ընտանիքի գեղարվեստական ​​ժառանգությունը և հիշել իր մորը՝ հանգուցյալ Պիլար Բարդեմին։

«Ինձ հուզում է Բարդեմ ազգանունը, անուն, որը շատ երկար ժամանակ եղել է այս մասնագիտության մեջ։ Ես ոչ այլ ինչ եմ, քան այդ անվան ներկայացուցիչը», – ասել է նա տեղական լրատվամիջոցներին՝ ձեռքերը, ոտքերը, ստորագրությունը և նույնիսկ քիթը ցեմենտի մեջ սեղմելուց հետո։

Դերասանը շեշտեց, որ հարգանքի տուրքը հատուկ նշանակություն ունի իր ողջ ընտանիքի համար և հավելեց. «Այն փաստը, որ «Բարդեմը» այնտեղ է, ինձ շատ է ուրախացնում մորս, հորեղբորս, զարմիկներիս, եղբայրներիս ու քույրերիս, տատիկիս ու պապիկիս համար»։

Միջոցառման ժամանակ Բարդեմը մորը հիշեց որպես «իր զարգացման ամենակարևոր անձնավորություն» և ընդգծեց իր կարիերան ձևավորած դասերից մեկը. «Դուք երբեք չպետք է ամուսնանաք հաջողության կամ ձախողման հետ, քանի որ երկուսն էլ սուտ են»։ Նա նաև վերահաստատեց իր սոցիալական նվիրվածությունը՝ ասելով. «Երբեք մի հրաժարվեք ձեր ձայնից անարդարության կամ նրանց համար, ում սովորաբար չեն լսում»։

Հարգանքի տուրքին ներկա էին այնպիսի կինոգործիչներ, ինչպիսիք են Դենի Վիլնյովը և Մայքլ Մանը, որոնք գովաբանեցին նրա պրոֆեսիոնալիզմը, մարդկայնությունը և քաղաքական ներգրավվածությունը։ Վիլնյովը կատակեց՝ հիշելով դերասանի հետ իր առաջին հանդիպումը՝ նրան անվանելով «արջուկ», մինչդեռ Մանն ընդգծեց ներգրավվածության այն մակարդակը, որը, նրա խոսքով, «գերազանցում է անմիջականությունը»։

Բարդեմը, ով 2012 թվականից ի վեր Հոլիվուդի Փառքի ծառուղում աստղ ունի, զբաղված է նոր թողարկումներով և միջազգային նախագծերով՝ ամրապնդելով իր կարիերան, որն այժմ նույնպես փորագրված է Հոլիվուդի ցեմենտի վրա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է մեր ժամանակների ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խախտումներ են հայտնաբերվել «Արարատցեմենտ»-ին 458 հա մակերեսով հողամասը վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com