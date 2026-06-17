Չինաստանի շուրջ բանավեճը հասնում է եռման կետին, քանի որ ԵՄ-ն քննարկում է ավելի կոշտ դիրքորոշում

Եվրոպացի առաջնորդները համախմբվում են Պեկինի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունելու շուրջ, սակայն կոնկրետ գործողություններ դեռևս անհասկանալի են
Եվրոպացի առաջնորդները կքննարկեն ԵՄ-ի և Չինաստանի միջև ավելի ու ավելի լարված հարաբերությունները, երբ նրանք հավաքվեն Բրյուսելում հինգշաբթի օրը, սակայն քիչ նշաններ կան, որ բանավեճը կմեղմի լարվածությունը Պեկինի հետ։
Տարիներ շարունակ Չինաստանի առևտրային ավելցուկի աճը, կարևորագույն մատակարարման շղթաների գերիշխանությունը և Ռուսաստանի հետ խորացող կապերը լարվածություն են առաջացրել Եվրոպայի և աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսության հարաբերություններում։
Վերջին իրադարձությունները սրել են այդ լարվածությունը։ Մարտին Եվրոպական հանձնաժողովը զայրացրեց Պեկինին՝ առաջարկելով «Արտադրված է Եվրոպայում» օրենք, որը նախատեսված է Չինաստանի դերը ռազմավարական արդյունաբերական ոլորտներում զսպելու համար։
Այս ամսվա սկզբին հանձնաժողովը նաև աջակցեց Ֆրանսիայի գլխավորած ջանքերին՝ ամրապնդելու դաշինքի առևտրային պաշտպանության գործիքները տնտեսական հարկադրանքի դեմ։ Երկուշաբթի օրը Բրյուսելը հայտարարեց, որ ստուգել է այն տեղեկությունները, որ չինացի քաղաքացիները մարզվում են Ռուսաստանի կողմից՝ Ուկրաինայում կռվելու համար, մեղադրանքներ, որոնք Պեկինը հերքում է։
«Այս շաբաթվա Եվրոպական խորհուրդը, հավանաբար, կնշանավորի Եվրոպայի Չինաստանի վերաբերյալ բանավեճի ամենակարևոր պահերից մեկը վերջին տարիների ընթացքում», – ասաց Արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի Ասիայի ծրագրի տնօրեն Էնդրյու Սմոլը։
«Հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք Չինաստանը համակարգային մարտահրավեր է ներկայացնում. ԵՄ առաջնորդներն այժմ լայնորեն ընդունում են դա, այլ այն, թե արդյոք Եվրոպան պատրաստ է գործել անհրաժեշտ մասշտաբով և արագությամբ», – ավելացրեց նա։
Կան նշաններ, որ նույնիսկ Գերմանիան, որը ավանդաբար Եվրոպայի ավելի Չինաստանին բարեկամ մայրաքաղաքներից մեկն է, վերագնահատում է իր դիրքերը, քանի որ իր արտահանման վրա կենտրոնացած արդյունաբերությունները բախվում են չինական արտադրողների կողմից ուժեղացող մրցակցությանը։
«Մենք չենք կարող և չենք անտարբեր մնա, երբ մյուսները չեն պահպանում ընդհանուր կանոնները», – անցյալ շաբաթ ասաց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն պետք է պաշտպանվի «այլ պետությունների առևտրային պրակտիկայի պատճառով առաջացած աղավաղումներից»։
Մյուսները ավելի հեռու են գնացել։ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը վերջերս մեղադրեց Չինաստանին «կայսերական տիրակալի» պես վարվելու մեջ և քննադատեց ԵՄ գործընկեր առաջնորդներին՝ Պեկինի մատակարարման շղթաների միջոցով «համակարգային կախվածություններ» ստեղծելու ջանքերին «վախենալու» համար։
ԵՄ պաշտոնյաներն ու վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ Չինաստանի հսկայական առևտրային ավելցուկը, որը անցյալ տարի հասել է ռեկորդային 1.2 տրիլիոն դոլարի (1.04 տրիլիոն եվրո), սրել է եվրոպական արդյունաբերության առջև ծառացած ճնշումները, մասնավորապես՝ քիմիական, ավտոմոբիլային և մեքենաշինության ոլորտներում։
«Աճում է այն ընկալումը, որ բոլոր անդամ պետությունների առևտրային անհավասարակշռությունները Չինաստանի հետ անկայուն են», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Հինգշաբթի օրվա քննարկման «գլխավոր նպատակն» է, հավելել է պաշտոնյան, որ ազգային մայրաքաղաքները ուղեցույցներ են տրամադրում Հանձնաժողովին՝ «ինչպես հաղթահարել այս մարտահրավերը»։
Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի գիտաշխատող Ջեյմս Գրինը նշել է, որ Չինաստանի արտահանման վրա հիմնված աճի մոդելը սրել է Եվրոպայի ավելի լայն տնտեսական դժվարությունները, այդ թվում՝ էներգետիկայի բարձր գները և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանման վրա սահմանված մաքսատուրքերը։
«Եթե չինական արդյունաբերությունը «շնաձուկ» է, ապա այն ներկայումս մեծ խայթոցներ է կրում եվրոպական արդյունաբերությունից», – ասաց նա։
Պեկինի կողմից հակադարձո՞ւմ։
Այնուամենայնիվ, շատերը դեռևս կասկածում են, որ Եվրոպան պատրաստ է ավելի կոշտ հռետորաբանությունը վերածել գործողությունների։
Բրյուսելում գործող Bruegel վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Ալիսիա Գարսիա Հերերոն ասել է, որ ԵՄ պետությունների միջև տարաձայնությունները և չինական հակադարձումից վախերը նշանակում են, որ առաջնորդները, հավանաբար, հինգշաբթի օրը որևէ կոնկրետ միջոցի շուրջ համաձայնության չեն գա։
Իսպանիան, որը վերջին տարիներին ավելի սերտ կապեր է հաստատել Պեկինի հետ, վերջերս հեռացավ Ֆրանսիայի կոչերից՝ ավելի կոշտ առևտրային միջոցառումների վերաբերյալ, չնայած սկզբնապես դրանց աջակցելուն։
«Եթե անդամ պետություններից շատ ուժեղ աջակցություն չստանաք, ինչը մենք չունենք… [առաջնորդները] չեն առաջարկի որևէ հաստատված առաջխաղացման ուղի», – ասաց Գարսիա Հերերոն՝ հավելելով, որ գագաթնաժողովը, ամենայն հավանականությամբ, կհանգեցնի «ավելի կոշտ խոսքերից» քիչ բանի։
Հակադարձման վերաբերյալ մտահոգությունները անհիմն չեն։
Անցյալ տարի Չինաստանի կողմից հազվագյուտ մետաղների արտահանման վերահսկողությունը, որը վերաբերում էր քաղաքացիական և ռազմական տեխնոլոգիաների լայն շրջանակում օգտագործվող նյութերին, տագնապ առաջացրեց եվրոպական մայրաքաղաքներում և ստիպեց որոշ արտադրողների հետաձգել կամ կասեցնել արտադրությունը: Սահմանափակումները նաև նպաստեցին Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև անհանգիստ զինադադարին, այն բանից հետո, երբ Թրամփը մինչև 145% մաքսատուրքեր սահմանեց չինական ներմուծման վրա։
ԱՄՆ-ի նկատմամբ տարած հաղթանակից ոգեշնչված՝ Պեկինը բացահայտորեն սպառնացել է հակահարված տալ Բրյուսելի կողմից առևտրային ավելի խիստ միջոցառումներին։
«Մի՞թե այս դեպքում «դիվերսիֆիկացիան» պարզապես պրոտեկցիոնիզմի ևս մեկ տարբերակ չէ», – այս ամսվա սկզբին ասաց Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովը հաստատեց Չինաստանից Եվրոպայի կախվածությունը նվազեցնելուն ուղղված հատուկ գործիքը։
«Ինչպես ասում է հին չինական ասացվածքը՝ մի՛ արա ուրիշների հետ այն, ինչ չէիր ցանկանա, որ ուրիշները անեին քեզ հետ», – հավելեց խոսնակը։
Վերլուծաբանները նաև զգուշացնում են, որ լրացուցիչ առևտրային միջոցառումները քիչ բան կանեն լարվածության ավելի խորը աղբյուրի՝ Չինաստանի կախվածության վրա արտահանման վրա հիմնված արտադրության վրա։ Չինաստանն այժմ կազմում է համաշխարհային արդյունաբերական արտադրանքի մոտավորապես մեկ երրորդը՝ մոտ երեք անգամ ավելի, քան ԱՄՆ-ն և ինը անգամ ավելի, քան Գերմանիան։
«Չինաստանն ունի ռազմավարական շահագրգռվածություն այս արտահանման վրա հիմնված մոդելը շարունակելու հարցում, մասամբ այն պատճառով, որ դա նշանակում է, որ ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն և ամբողջ աշխարհի երրորդ երկրները կախված են իր արտադրանքից, ինչը Չինաստանին տալիս է լծակներ», – ասաց Գրինը։
Այնուամենայնիվ, անորոշ է մնում, թե արդյոք Եվրոպայի ավելի կոշտ տրամադրությունը կանդրադառնա քաղաքականության վրա։
Այնուամենայնիվ, Գրինը նաև ասաց, որ անհասկանալի է, թե ինչպիսին կլինի հինգշաբթի օրվա բանավեճի արդյունքը։
«Ես կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք մտածելակերպի փոփոխություն դեպի Պեկինի դեմ ավելի կոշտ դիրքորոշում», – ասաց Գրինը։ «Բայց թե ինչպես է այդ ավելի կոշտ դիրքորոշումը վերածվելու իրական գործողությունների, դեռ պարզ չէ»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական խորհրդարանը ճանապարհ է հարթում ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի համար
ԵՄ-ն որոշել է ռուսական սահմանափակումներից հետո օգնել Հայաստանին
ՌԴ-ում պարզաբանել են հայկական ապրանքների ներկրման սահմանափակումների պատճառները