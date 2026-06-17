17/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն ողջունում է ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը՝ «թանկարժեք պատերազմի» ավարտի վերաբերյալ

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը «կարևոր է տարածաշրջանային կայունության և համաշխարհային տնտեսության համար»

ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները երկուշաբթի օրը ողջունեցին Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ավարտի վերաբերյալ համաձայնագիրը՝ նշելով, որ Եվրոպան պատրաստ է նպաստել «երկարատև խաղաղությանը»։

«Ես անհամբեր սպասում եմ այս թանկարժեք պատերազմի ավարտին և Հորմուզի նեղուցում նավարկության ազատության լիակատար վերականգնմանը», – X-ում գրել է անդամ պետությունների ներկայացուցիչ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։

«Զենքերը պետք է լռեն», – կոչ արեց Կոստան՝ ասելով, որ «Եվրամիությունը պատրաստ է նպաստել Մերձավոր Արևելքում երկարատև խաղաղության համապարփակ ռազմավարության առաջխաղացմանը»։

Միացյալ Նահանգները և Իրանը հայտարարեցին, որ համաձայնության են եկել Մերձավոր Արևելքի պատերազմը բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում, ավարտելու և կենսականորեն կարևոր Հորմուզի նեղուցը վերաբացնելու վերաբերյալ, չնայած նրանք քիչ ակնարկներ արեցին Թեհրանի միջուկային ծրագրի խնդրահարույց հարցի վերաբերյալ։

Հայտարարվեց ԱՄՆ-Իրան խաղաղության համաձայնագրի մասին՝ ռազմական գործողությունների «մշտական» դադարեցմամբ

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը շեշտեց, որ «այժմ առաջնահերթությունը դրա արագ և լիարժեք իրականացումն է»՝ կոչ անելով «բոլոր կողմերին հարգել Լիբանանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը և իրականացնել իրական հրադադար»։

«Մերձավոր Արևելքում խաղաղություն չի կարող լինել, քանի դեռ Լիբանանը կրակի մեջ է», – զգուշացրեց նա՝ հավելելով, որ Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը «անհրաժեշտ է տարածաշրջանային կայունության և համաշխարհային տնտեսության համար», և որ վերջնական համաձայնագիրը «պետք է վերջ դնի Իրանի միջուկային և բալիստիկ ծրագրերին և տարածաշրջանում նրա անկայունացնող գործունեությանը»։

ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հետ բանակցություններին անցնելիս ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասը հայտարարեց, որ նախարարները երկուշաբթի կքննարկեն, թե «ինչպես կարող է ԵՄ-ն սերտորեն ներգրավվել հաջորդ փուլում»։

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը երկուշաբթի օրը ավելի ուշ պետք է հյուրընկալի ԱՄՆ գործընկեր Դոնալդ Թրամփին G7 հանդիպմանը, ասաց, որ Մեծ Բրիտանիա-Ֆրանսիա առաքելության «ակտիվները տեղում են և պատրաստ են տեղակայման»։

Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը և Թեհրանը հայտարարեցին, որ համաձայնության են եկել դադարեցնելու ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ փետրվարին սկսված պատերազմը, և համաձայնագիրը կստորագրվի ուրբաթ օրը Շվեյցարիայում։

«Ծովային երթևեկության վերսկսումը՝ առանց սահմանափակումների կամ վճարների, տարածաշրջանային կայունության և համաշխարհային տնտեսության կարևոր պայման է», – ասաց նա X-ում գրառման մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարտավորվում ենք մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա և զենք մատակարարել Ուկրաինային․ G7 երկրների խոստումը

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ գաղտնի առևտրային բանակցողը, ով Թրամփին ստիպեց սպասել. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի Էվիան քաղաքում G7 գագաթնաժողովի երկրորդ օրը շարունակվում է. Լուսանկար

16/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խախտումներ են հայտնաբերվել «Արարատցեմենտ»-ին 458 հա մակերեսով հողամասը վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com