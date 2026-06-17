Եվրոպական խորհրդարանը ճանապարհ է հարթում ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի համար

Խորհրդարանը հաստատում է Վաշինգտոնի համաձայնագիրը, մինչդեռ ի հայտ են գալիս նոր առևտրային սպառնալիքներ:
Եվրոպական խորհրդարանը հաղթահարել է ԱՄՆ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտադրանքի մաքսատուրքերի իջեցման վերջին խոչընդոտը, որը կարևոր քայլ է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև անցյալ ամռանը կնքված առևտրային համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ։
Գործարքը հաստատվել է երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում կայացած լիագումար նիստում՝ 440 կողմ, 151 դեմ և 50 ձեռնպահ ձայներով։
Խորհրդարանի գլխավոր բանակցող, գերմանացի վետերան Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Բերնդ Լանգեն ամիսներ շարունակ բանավիճել է խորհրդարանական խմբերի և ազգային կառավարությունների հետ մաքսատուրքերի վերացման լրացուցիչ երաշխիքներ ներդնելու շուրջ, որոնք պայմանավորված են ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանվող ապրանքների վրա 15% ընդհանուր մաքսատուրքով։
Անցյալ ամիս Ստրասբուրգում քաղաքական համաձայնագիր է կնքվել, որը լիազորում է Հանձնաժողովին կասեցնել համաձայնագիրը, եթե ԱՄՆ-ն չկատարի իր պարտավորությունները, մասնավորապես, եթե պահպանի պողպատե և ալյումինե արտադրանքի վրա 15%-ից բարձր մաքսատուրքեր կամ ներդնի լրացուցիչ առևտրային միջոցառումներ։
«Զգալի ճնշման տակ մենք ապահովեցինք կարևոր պաշտպանիչ պատնեշներ՝ եվրոպական շահերը ճիշտ ուղու վրա պահելու համար», – ասաց Լանգեն՝ հավելելով, որ խորհրդարանը «ուշադիր կհետևի իրականացմանը»: ԵՄ առևտրի պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչը քվեարկությունը որակեց որպես «կարևոր հանգրվան», որը ապացուցում է, որ «ԵՄ-ն կատարում է իր խոսքը»։
Եվրախորհրդարանի անդամները և Խորհուրդը համաձայնեցին, որ համաձայնագիրը կավարտվի 2029 թվականի դեկտեմբերին՝ ապահովելով, որ այն ուժի մեջ մնա Դոնալդ Թրամփի ներկայիս նախագահական ժամկետի ընթացքում։
Այնուամենայնիվ, առևտրային լարվածությունը չի վերացել ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրից հետո։
Երկուշաբթի օրը Թրամփը սպառնաց ֆրանսիական գինու և շամպայնի վրա նոր մաքսատուրքեր սահմանել Ֆրանսիայի կողմից տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա 3% թվային ծառայությունների հարկի պատճառով՝ Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից առաջ։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչը այս ամսվա սկզբին հայտարարեց ԵՄ ապրանքների վրա 10% մաքսատուրքի սահմանման մասին՝ հղում անելով ենթադրյալ ձախողումներին, որոնք ուղղված էին դրանց հարկադիր աշխատանքի միջոցով չարտադրելու ապահովմանը։
Ակնկալվում է, որ Խորհուրդը կհաստատի գործարքը հաջորդ շաբաթ։
Բաց մի թողեք
Չինաստանի շուրջ բանավեճը հասնում է եռման կետին, քանի որ ԵՄ-ն քննարկում է ավելի կոշտ դիրքորոշում
ԵՄ-ն որոշել է ռուսական սահմանափակումներից հետո օգնել Հայաստանին
ՌԴ-ում պարզաբանել են հայկական ապրանքների ներկրման սահմանափակումների պատճառները