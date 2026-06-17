17/06/2026

EU – Armenia

Եվրոպական խորհրդարանը ճանապարհ է հարթում ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի համար

infomitk@gmail.com 17/06/2026 1 min read

Խորհրդարանը հաստատում է Վաշինգտոնի համաձայնագիրը, մինչդեռ ի հայտ են գալիս նոր առևտրային սպառնալիքներ:

Եվրոպական խորհրդարանը հաղթահարել է ԱՄՆ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտադրանքի մաքսատուրքերի իջեցման վերջին խոչընդոտը, որը կարևոր քայլ է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև անցյալ ամռանը կնքված առևտրային համաձայնագրի իրականացման ուղղությամբ։

Գործարքը հաստատվել է երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում կայացած լիագումար նիստում՝ 440 կողմ, 151 դեմ և 50 ձեռնպահ ձայներով։

Խորհրդարանի գլխավոր բանակցող, գերմանացի վետերան Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Բերնդ Լանգեն ամիսներ շարունակ բանավիճել է խորհրդարանական խմբերի և ազգային կառավարությունների հետ մաքսատուրքերի վերացման լրացուցիչ երաշխիքներ ներդնելու շուրջ, որոնք պայմանավորված են ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանվող ապրանքների վրա 15% ընդհանուր մաքսատուրքով։

Անցյալ ամիս Ստրասբուրգում քաղաքական համաձայնագիր է կնքվել, որը լիազորում է Հանձնաժողովին կասեցնել համաձայնագիրը, եթե ԱՄՆ-ն չկատարի իր պարտավորությունները, մասնավորապես, եթե պահպանի պողպատե և ալյումինե արտադրանքի վրա 15%-ից բարձր մաքսատուրքեր կամ ներդնի լրացուցիչ առևտրային միջոցառումներ։

«Զգալի ճնշման տակ մենք ապահովեցինք կարևոր պաշտպանիչ պատնեշներ՝ եվրոպական շահերը ճիշտ ուղու վրա պահելու համար», – ասաց Լանգեն՝ հավելելով, որ խորհրդարանը «ուշադիր կհետևի իրականացմանը»: ԵՄ առևտրի պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչը քվեարկությունը որակեց որպես «կարևոր հանգրվան», որը ապացուցում է, որ «ԵՄ-ն կատարում է իր խոսքը»։

Եվրախորհրդարանի անդամները և Խորհուրդը համաձայնեցին, որ համաձայնագիրը կավարտվի 2029 թվականի դեկտեմբերին՝ ապահովելով, որ այն ուժի մեջ մնա Դոնալդ Թրամփի ներկայիս նախագահական ժամկետի ընթացքում։

Այնուամենայնիվ, առևտրային լարվածությունը չի վերացել ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրից հետո։

Երկուշաբթի օրը Թրամփը սպառնաց ֆրանսիական գինու և շամպայնի վրա նոր մաքսատուրքեր սահմանել Ֆրանսիայի կողմից տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա 3% թվային ծառայությունների հարկի պատճառով՝ Էվիանում կայանալիք G7 գագաթնաժողովից առաջ։

Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչը այս ամսվա սկզբին հայտարարեց ԵՄ ապրանքների վրա 10% մաքսատուրքի սահմանման մասին՝ հղում անելով ենթադրյալ ձախողումներին, որոնք ուղղված էին դրանց հարկադիր աշխատանքի միջոցով չարտադրելու ապահովմանը։

Ակնկալվում է, որ Խորհուրդը կհաստատի գործարքը հաջորդ շաբաթ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Չինաստանի շուրջ բանավեճը հասնում է եռման կետին, քանի որ ԵՄ-ն քննարկում է ավելի կոշտ դիրքորոշում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն որոշել է ռուսական սահմանափակումներից հետո օգնել Հայաստանին

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ-ում պարզաբանել են հայկական ապրանքների ներկրման սահմանափակումների պատճառները

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խախտումներ են հայտնաբերվել «Արարատցեմենտ»-ին 458 հա մակերեսով հողամասը վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com