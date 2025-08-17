Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար

ԴՕԿ կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել է USArmenianews-ի հոդվածը, որում ասված է․ «Հայ տղամարդը, որը մոտ վեց ամիս է գտնվում է ֆեդերալ կալանավայրում, ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար։
48-ամյա Վարդան Ղուկասյանը գտնվում է «Իմիգրացիոն և մաքսային վերահսկողության» (ICE) Հենդերսոնի հաստատությունում, և ամեն անցնող օր նրա աջակիցները վստահ են, որ նրան կվտարեն։
«Մենք դատավորից օգնություն ենք խնդրում և պահանջում, որ նա քաղաքական ապաստան տրամադրի։ Նրա իրավիճակում նա իսկապես այդ օգնության կարիքն ունի», — ասում է Գայանե Մանուկյանը։ «Եթե նրան վտարեն Հայաստան կամ մեկ այլ երկիր, նրան կսպանեն։ Այո՛, նրան կսպանեն»։
Ղուկասյանը մի քանի միգրացիոն լսումներ է անցել, և Մանուկյանն ու հայկական սփյուռքի այլ ներկայացուցիչներ ներկա են եղել դրանցից մի քանիսին։
Մանուկյանը Լոս Անջելեսից գալիս է Հենդերսոն՝ նրան տեսակցելու։ Նա աղոթում է, որ նրան ազատ արձակեն։
ICE-ի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ղուկասյանը ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին և պահվում է կալանքի տակ՝ ներգաղթի գործընթացների շրջանակում։ Գործակալության համաձայն՝ նա ԱՄՆ է մուտք գործել 2022 թվականի փետրվարի 19-ին և չի լքել երկիրը՝ մուտքի պայմաններին համապատասխան։
Ղուկասյանի աջակիցներն ասում են, որ նա ԱՄՆ է մուտք գործել 2022 թվականին՝ քաղաքական ապաստան պահանջելով։
Հայկական թերթերից մեկը 2023 թվականին հայտնել է, որ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել՝ շորթման, բռնության կոչերի և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեղադրանքներով։ Հայաստանի կառավարությունը դիմել է ԱՄՆ-ին՝ նրան արտահանձնելու պահանջով։
«Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված բոլոր մեղադրանքները ամբողջովին կեղծ են։ Քաղաքական շարժառիթներով դրդված», — ասում է Մանուկյանը։ Ղուկասյանը պետք է ներկայանա միգրացիոն դատավորին օգոստոսի 29-ին, բայց նրա աջակիցները կարծում են, որ սա կլինի վերջին լսումը, որի ժամանակ դատավորը որոշում կկայացնի՝ արտաքսել նրան, թե ոչ։
Դեմոկրատ Կոնգրեսական Սյուզի Լիի գրասենյակը տեղյակ է հայ ընդդիմադիրի գործի մասին, և որ նա օգնություն է խնդրել։ «Մենք ուզում ենք դատավորից արդար որոշում պահանջել և քաղաքական ապաստան տրամադրել, որովհետև նրան իսկապես պետք է մնալ այս երկրում, որովհետև իր ընտանիքի համար Միացյալ Նահանգներն է միակ ապահով վայրը», — ասաց Մանուկյանը։
Բաց մի թողեք
Ով է դատելու Բագրատ Սրբազանին, նրա անունը հանվել է ծրագրից․ Լուսանկար
Դատարանը հերթական անգամ ոտնահարեց արդարադատությունը. Մայր Աթոռ
Երկրաշարժ. 2-3 բալ ուժգնությամբ զգացվել է Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերում