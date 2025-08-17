17/08/2025

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար

infomitk@gmail.com 17/08/2025 1 min read

ԴՕԿ կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել է USArmenianews-ի հոդվածը, որում ասված է․ «Հայ տղամարդը, որը մոտ վեց ամիս է գտնվում է ֆեդերալ կալանավայրում, ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար։

48-ամյա Վարդան Ղուկասյանը գտնվում է «Իմիգրացիոն և մաքսային վերահսկողության» (ICE) Հենդերսոնի հաստատությունում, և ամեն անցնող օր նրա աջակիցները վստահ են, որ նրան կվտարեն։

«Մենք դատավորից օգնություն ենք խնդրում և պահանջում, որ նա քաղաքական ապաստան տրամադրի։ Նրա իրավիճակում նա իսկապես այդ օգնության կարիքն ունի», — ասում է Գայանե Մանուկյանը։ «Եթե նրան վտարեն Հայաստան կամ մեկ այլ երկիր, նրան կսպանեն։ Այո՛, նրան կսպանեն»։

Ղուկասյանը մի քանի միգրացիոն լսումներ է անցել, և Մանուկյանն ու հայկական սփյուռքի այլ ներկայացուցիչներ ներկա են եղել դրանցից մի քանիսին։

Մանուկյանը Լոս Անջելեսից գալիս է Հենդերսոն՝ նրան տեսակցելու։ Նա աղոթում է, որ նրան ազատ արձակեն։

ICE-ի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ղուկասյանը ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին և պահվում է կալանքի տակ՝ ներգաղթի գործընթացների շրջանակում։ Գործակալության համաձայն՝ նա ԱՄՆ է մուտք գործել 2022 թվականի փետրվարի 19-ին և չի լքել երկիրը՝ մուտքի պայմաններին համապատասխան։

Ղուկասյանի աջակիցներն ասում են, որ նա ԱՄՆ է մուտք գործել 2022 թվականին՝ քաղաքական ապաստան պահանջելով։

Հայկական թերթերից մեկը 2023 թվականին հայտնել է, որ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել՝ շորթման, բռնության կոչերի և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի մեղադրանքներով։ Հայաստանի կառավարությունը դիմել է ԱՄՆ-ին՝ նրան արտահանձնելու պահանջով։

«Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված բոլոր մեղադրանքները ամբողջովին կեղծ են։ Քաղաքական շարժառիթներով դրդված», — ասում է Մանուկյանը։ Ղուկասյանը պետք է ներկայանա միգրացիոն դատավորին օգոստոսի 29-ին, բայց նրա աջակիցները կարծում են, որ սա կլինի վերջին լսումը, որի ժամանակ դատավորը որոշում կկայացնի՝ արտաքսել նրան, թե ոչ։

Դեմոկրատ Կոնգրեսական Սյուզի Լիի գրասենյակը տեղյակ է հայ ընդդիմադիրի գործի մասին, և որ նա օգնություն է խնդրել։ «Մենք ուզում ենք դատավորից արդար որոշում պահանջել և քաղաքական ապաստան տրամադրել, որովհետև նրան իսկապես պետք է մնալ այս երկրում, որովհետև իր ընտանիքի համար Միացյալ Նահանգներն է միակ ապահով վայրը», — ասաց Մանուկյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ով է դատելու Բագրատ Սրբազանին, նրա անունը հանվել է ծրագրից․ Լուսանկար

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը հերթական անգամ ոտնահարեց արդարադատությունը. Մայր Աթոռ

16/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրաշարժ. 2-3 բալ ուժգնությամբ զգացվել է Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերում

16/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամեն օր հազարավոր մարդիկ քեֆ են անում, կնշանակի խաղաղության հարցը լուծվե՞լ է․ Սարգսյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ուշադիր հետևում է Կովկասում տիրող իրավիճակին. Բաղաեի

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանը ԱՄՆ օրենսդիրներից օգնություն է խնդրում՝ ազատ արձակվելու համար

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտայքի բնակիչը տաքսի է պատվիրել, ապա, ատրճանակի uպառնալիքnվ, առևանգել մեքենան

17/08/2025 infomitk@gmail.com