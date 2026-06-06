ԵՄ վերահսկող մարմինը պնդում է, որ Ֆոն դեր Լեյենը պետք է պահպաներ Մակրոնի Մերկոսուրի հետ հաղորդագրությունը։
Բացահայտվել է Մակրոնի քայլը՝ խափանելու Լատինական Ամերիկայի հետ առևտրային համաձայնագիրը 2024 թվականի սկզբին։
ՓԱՐԻԶ — ԵՄ թափանցիկության վերահսկող մարմինը մեղադրել է Հանձնաժողովին վատ կառավարման մեջ՝ չկարողանալով պահպանել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի՝ ԵՄ գործադիր մարմնի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուղղված հաղորդագրությունը, որում կոչ էր արվում դադարեցնել Լատինական Ամերիկայի հետ առևտրային խոշոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։
Մակրոնի 2024 թվականի սկզբին ուղարկված հաղորդագրությունը, նպատակ ուներ դադարեցնել Մերկոսուրի դաշինքի հետ առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները՝ վերջնական գծի տեսադաշտում։ Համաձայնագիրը հաստատվել է միայն այս տարվա սկզբին ԵՄ անդամ երկրների որակյալ մեծամասնության կողմից՝ Ֆրանսիայի գլխավորած փոքրամասնության դիմադրությանը հակառակ։ Այն վերջապես ժամանակավոր ուժի մեջ է մտել մայիսի 1-ին։
Ավելի լայն իմաստով, ուրբաթ օրը հրապարակված առաջարկության մեջ ԵՄ օմբուդսմեն Թերեզա Անժինյոն նշել է, որ ֆոն դեր Լեյենը և ԵՄ մյուս հանձնակատարները պետք է պահպանեն պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հետ ուղարկված բոլոր հաղորդագրությունները, այդ թվում՝ ավտոմատ կերպով ջնջվողները։
Առաջարկությունը ներկայացվում է որպես հետաքննության մաս, որը սկսվել է այն բանից հետո, երբ 2024 թվականի հունվարի 30-ին հաղորդել էր, որ Մակրոնը գաղտնի հաղորդագրություն է ուղարկել ֆոն դեր Լեյենին՝ փորձելով խափանել ԵՄ-ի և Mercosur-ի միջև առևտրային համաձայնագիրը, որը ներառում է Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայը և Ուրուգվայը։
Հսկող մարմինը հետաքննությունը սկսել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Follow the Money-ի լրագրող Ալեքսանդր Ֆանտան խնդրել է մուտք գործել հաղորդագրությանը։ Հանձնաժողովը հաստատել է հաղորդագրության գոյությունը, բայց ասել է, որ այն ավտոմատ կերպով ջնջվել է, քանի որ ակտիվացել է Signal հավելվածի «անհետացող հաղորդագրություններ» գործառույթը։
Օմբուդսմենը նշել է, որ ապագայում «Հանձնաժողովը պետք է ապահովի, որ Պետությունների կամ կառավարությունների ղեկավարների կամ նախարարների և Հանձնաժողովի անդամների միջև փոխանակված Հանձնաժողովի քաղաքականությանը, գործունեությանը և որոշումներին վերաբերող բոլոր տեքստային և ակնթարթային հաղորդագրությունները, այդ թվում՝ որոշակի ժամանակահատվածից հետո ավտոմատ կերպով ջնջվողները, պատշաճ կերպով պահպանվեն ողջամիտ ժամկետով»։
Հսկող մարմինը նաև քննադատել է Հանձնաժողովին հաղորդագրությանը մուտք գործելու հարցմանը 15 ամիս պատասխանելու համար և ասել է, որ չի կարող բացառել, որ Հանձնաժողովը կարող է ջնջած լինել հաղորդագրությունը մուտք գործելու հարցումը ստանալուց հետո։
«Հանձնաժողովի կողմից բողոքարկողի հանրային մուտքի հարցման հետ կապված վարվելու ձևը համարվում է վատ կառավարում», – գրել է Անժինյոն։
Հայտարարության մեջ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Բալաշ Ույվարին ընդգծել է, որ վատ կառավարման մեղադրանքը վերաբերում է միայն հարցմանը պատասխանելու ուշացմանը, այլ ոչ թե հաղորդագրությունը չպահպանելու փաստին։
«Հանձնաժողովը ցավում է այն փաստի համար, որ պարոն Ֆանտան նախնական պատասխան չի ստացել։ Սա պայմանավորված էր վարչական վրիպումով։ Ոչ բոլոր վարչական վրիպումներն են ավտոմատ կերպով վատ կառավարում համարվում», – ասել է Ուիվարին։
Խոստանալով, որ Հանձնաժողովը «ուշադիր կվերլուծի» օմբուդսմենի եզրակացությունները, Ույվարին նշել է, որ «Հանձնաժողովի նախագահը և պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարները պետք է հնարավորություն ունենան փոխադարձ վստահության և գաղտնիության մթնոլորտում փոխանակվելու, ինչը հնարավորություն է տալիս փոխանակումների սահունություն»։
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից հաղորդագրությունների հետ վարվելակերպն արդեն իսկ ուսումնասիրության առարկա է դարձել։
Անցյալ տարվա մայիսին ԵՄ դատարանը որոշեց, որ Եվրահանձնաժողովը սխալ է գործել՝ մերժելով ֆոն դեր Լեյենի և Pfizer-ի գործադիր տնօրեն Ալբերտ Բուրլայի հաղորդագրությունների հասանելիությունը Covid-19 համավարակի գագաթնակետին։ Այդ դեպքում Եվրահանձնաժողովը նաև վերանայել է վիճելի հաղորդագրությունները՝ նախքան դրանց կորուստը թույլատրելը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի փոխաբերական սխալը
Կոստան աջակցում է ԵՄ անդամակցության ավելի պարզ կանոններին
ԵՄ-ն երկարաժամկետ խաղ է ծրագրում ԱՄՆ գերիշխանության դեմ