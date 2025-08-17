17/08/2025

ԵՄ-ն կոշտ միջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ

infomitk@gmail.com 17/08/2025 1 min read

Եվրոմիությունը կշարունակի խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և մտադիր է սեպտեմբերի սկզբին ընդունել 19-րդ փաթեթը, հայտարարել է Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բրյուսելում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համատեղ արտակարգ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։

«Մենք կշարունակենք դիվանագիտական և տնտեսական ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, քանի դեռ շարունակվում են մարտական գործողությունները։ Մենք մտադիր ենք սեպտեմբերի սկզբին ընդունել պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը», – ասել է ֆոն դեր Լայենը։

Նա նաև ընդգծել է, որ ԵՄ-ն պնդում է Ուկրաինայում լիակատար հրադադարի վրա մինչև հակամարտության քաղաքական լուծումը։ «Եզրափակիչը այնքան էլ կարևոր չէ, որքան այն, թե ինչ եք անվանում այն՝ հրադադա՞ր, թե՞ կարգավորում, կարևորը այն է, որ մարտական գործողությունները դադարեն, և դա պետք է ունենա խիստ ժամկետներ»,- նշել է Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը։

Ֆոն դեր Լայենը հավելել է, որ Եվրոպան ցանկանում է անվտանգության երաշխիքներ ստանալ ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև իր համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տան հանդիպմանը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար յուրաքանչյուր կողմ պետք է ինչ-որ բան ստանա և ինչ-որ բան զիջի․ Ռուբիո

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ուշադիր հետևում է Կովկասում տիրող իրավիճակին. Բաղաեի

17/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տարօրինակ արարածներ են հայտնվել աշխարհում, մարդ ափսոսում ա, որ մարդ ա․ Վիոլետ Գրիգորյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տան հանդիպմանը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կոշտ միջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու օր ձենները դուրս չէր գալիս, հանգիստ, խաղաղ ապրում էինք․ Իշխանյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com