ԵՄ-ն կոշտ միջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ

Եվրոմիությունը կշարունակի խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և մտադիր է սեպտեմբերի սկզբին ընդունել 19-րդ փաթեթը, հայտարարել է Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Բրյուսելում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ համատեղ արտակարգ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
«Մենք կշարունակենք դիվանագիտական և տնտեսական ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, քանի դեռ շարունակվում են մարտական գործողությունները։ Մենք մտադիր ենք սեպտեմբերի սկզբին ընդունել պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը», – ասել է ֆոն դեր Լայենը։
Նա նաև ընդգծել է, որ ԵՄ-ն պնդում է Ուկրաինայում լիակատար հրադադարի վրա մինչև հակամարտության քաղաքական լուծումը։ «Եզրափակիչը այնքան էլ կարևոր չէ, որքան այն, թե ինչ եք անվանում այն՝ հրադադա՞ր, թե՞ կարգավորում, կարևորը այն է, որ մարտական գործողությունները դադարեն, և դա պետք է ունենա խիստ ժամկետներ»,- նշել է Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը։
Ֆոն դեր Լայենը հավելել է, որ Եվրոպան ցանկանում է անվտանգության երաշխիքներ ստանալ ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև իր համար։
