17/08/2025

Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տան հանդիպմանը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն

infomitk@gmail.com 17/08/2025 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկու հետ կմեկնի Վաշինգտոն՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպելու։

«Նախագահ Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տանը նախագահ Թրամփի և այլ եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը», – X սոցիալական ցանցում գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։

Դեռևս չի հայտարարվել, թե որ այլ եվրոպացի առաջնորդներն են մասնակցելու հանդիպմանը։

Ավելի վաղ Bild թերթը, հղում անելով աղբյուրներին, գրել էր, որ Էմանուել Մակրոնը, Ֆրիդրիխ Մերցը և Քեյր Սթարմերը ցանկանում են կիրակի օրը որոշել, թե իրենցից ով կուղեկցի Զելենսկիին ԱՄՆ կատարած իր այցի ժամանակ։

Իր հերթին, Politico-ն հնարավոր թեկնածուների շարքում նշել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեին և Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբին։

ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունների համաձայն, եվրոպացի առաջնորդները վախենում են այն սկանդալի կրկնողությունից, որը տեղի ունեցավ Զելենսկու՝ այս տարվա փետրվարին ԱՄՆ կատարած այցի ժամանակ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն կոշտ միջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար յուրաքանչյուր կողմ պետք է ինչ-որ բան ստանա և ինչ-որ բան զիջի․ Ռուբիո

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ուշադիր հետևում է Կովկասում տիրող իրավիճակին. Բաղաեի

17/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տարօրինակ արարածներ են հայտնվել աշխարհում, մարդ ափսոսում ա, որ մարդ ա․ Վիոլետ Գրիգորյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տան հանդիպմանը․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կոշտ միջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի դեմ

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու օր ձենները դուրս չէր գալիս, հանգիստ, խաղաղ ապրում էինք․ Իշխանյան

17/08/2025 infomitk@gmail.com