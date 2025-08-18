Սիրելի՛ ժողովուրդ, այսօր հանդես կգամ ձեզ հասցեագրված ուղերձով. Նիկոլ Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել՝ հայտնելով, որ օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 18:00-ին, հանդես կգա ժողովրդին հասցեագրված ուղերձով։
«Սիրելի՛ ժողովուրդ, այսօր՝ ժամը 18:00-ին, հանդես կգամ ձեզ հասցեագրված ուղերձով»,- գրել է նա:
Քաղաքացիները հրապարակման մեկնաբանություններում ուղղել են Փաշինյանին՝ պնդելով, որ տվյալ դեպքում «ձեզը» պետք է փոքրատառ գրվի, ոչ թե մեծատառ:
«Ձեզը՝ փոքրատառ»,- նշել է օգտարերից մեկը:
«Ուղերձը բոլորի համար է, անհատի համար չէ, որ գրեք ՝ Ձեզ»,- նշել է մեկ այլ օգտատեր:
«Կրթվելը նորաձև է»,- նշել է մյուսը:
