18/08/2025

Սիրելի՛ ժողովուրդ, այսօր հանդես կգամ ձեզ հասցեագրված ուղերձով. Նիկոլ Փաշինյան

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել՝ հայտնելով, որ օգոստոսի 18-ին՝ ժամը 18:00-ին, հանդես կգա ժողովրդին հասցեագրված ուղերձով։

«Սիրելի՛ ժողովուրդ, այսօր՝ ժամը 18:00-ին, հանդես կգամ ձեզ հասցեագրված ուղերձով»,- գրել է նա:

Քաղաքացիները հրապարակման մեկնաբանություններում ուղղել են Փաշինյանին՝ պնդելով, որ տվյալ դեպքում «ձեզը» պետք է փոքրատառ գրվի, ոչ թե մեծատառ:

«Ձեզը՝ փոքրատառ»,- նշել է օգտարերից մեկը:

«Ուղերձը բոլորի համար է, անհատի համար չէ, որ գրեք ՝ Ձեզ»,- նշել է մեկ այլ օգտատեր:

«Կրթվելը նորաձև է»,- նշել է մյուսը:

