Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

«Մենք գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև գնալու ենք մեր բոլոր սահմանային կետերում, որպեսզի բիզնես միջավայրը, տարանցումը, ներմուծումը, արտահանումը հնարավորինս լինեն պարզեցված»:
Այս մասին Կառավարության նիստից հետո՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Մենք պատրաստ ենք ցանկացած պարզեցման, որ տեղավորվում է 5 սկզբունքների շրջանակում»,- շեշտեց նա:
