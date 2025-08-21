21/08/2025

Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

«Մենք գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև գնալու ենք մեր բոլոր սահմանային կետերում, որպեսզի բիզնես միջավայրը, տարանցումը, ներմուծումը, արտահանումը հնարավորինս լինեն պարզեցված»:

Այս մասին Կառավարության նիստից հետո՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Մենք պատրաստ ենք ցանկացած պարզեցման, որ տեղավորվում է 5 սկզբունքների շրջանակում»,- շեշտեց նա:

Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

Որոշվել է ոստիկանության չորս ծառայողի ազատել ծառայությունից

Հայ և ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները հետևել են «Արծիվ գործընկեր-2025»–ի ընթացքին. Լուսանկարներ

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

Առողջ, գեղեցիկ ժպիտ պարգևելը՝ աշխատանքի սկզբունք ատամնաբույժ Քրիստինա Ավագյանի համար. Լուսանկարներ

