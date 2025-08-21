Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

ՀՀ կառավարությունը օգոստոսի 21-ի նիստում որոշեց փոփոխել 2024 թ. մայիսյան հեղեղումներից տուժած բնակիչներին փոխհատուցելու մեխանիզմը։
Ըստ այդմ՝ Լոռիի և Տավուշի մարզերում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան 148 հազարի փոխարեն։
Կառավարության որոշման համաձայն՝ դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2025 թվականի սեպտեմբերի 15-ը։
Նախագիծը նաև հստակեցնում է, որ բնակարան գնելու վկայագիրը հնարավոր կլինի իրացնել միայն այն համայնքում, որտեղ շահառուն հաշվառված է։
