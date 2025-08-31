31/08/2025

Սեպտեմբերի 1-ի աստղագուշակ․ Այսօր ավելի լավ է չհերոսանալ և կասկածելի շահի հետևից չընկնել

infomitk@gmail.com 31/08/2025 1 min read

Եթե ձեր ծրագրերը քննարկեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք, կարող եք խուսափել ավելորդ սխալներից։ Օրը նպաստավոր է մտածված քայլերի համար, բայց շտապողականությունն ու չափազանց ինքնավստահությունը կարող են թանկ նստել:

Առյուծները հատկապես պետք է լսեն իրենց ինտուիցիային։ Այսօր հնարավոր են անսպասելի ծախսեր, բայց ճիշտ մոտեցմամբ դրանք չեն խաթարի ձեր բյուջեն։ Եթե գաղափար ունեք գումար ծախսել զգացմունքների վրա, ավելի լավ է ընդմիջում վերցնել և կրկնակի ստուգել, ​​թե արդյոք դա իսկապես անհրաժեշտ է։ Արագ որոշումներ կայացնելու ունակությունը կլինի առավելություն, բայց աստղերը խորհուրդ են տալիս պահպանել հավասարակշռությունը համարձակության և զգուշության միջև:

Խորհուրդներ բոլոր նշանների համար 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ի համար.

Խոյ: Խուսափեք գործարքներից և ռիսկային գործարքներից, հատկապես կապված ուրիշի փողի հետ:

Ցուլ: Ֆինանսական կայունությունը կպահպանվի, եթե ապավինեք վստահելի մարդկանց աջակցությանը:

Երկվորյակներ: Ձեր գործնական հմտությունը կօգնի հաջող գործարքներ կնքել, բայց մի անտեսեք փոքր մանրամասները։

Խեցգետին: Ավելի լավ է միայնակ մեծ գումարներ չծախսեք, ամեն ինչ քննարկեք ընտանիքի, բայց ոչ գործընկերների հետ:

Առյուծ: Հարցերը արագ լուծեք, բայց մտածված՝ վստահեք ինտուիցիային, խուսափեք ավելորդ ծախսերից:

Կույս: Օրը բարենպաստ է կարևոր ֆինանսական որոշումների համար, գործեք վստահ:

Կշեռք: Կարող եք պլանավորել խոշոր գնումներ և ներդրումներ, բայց մի կորցրեք չափի զգացումը։

Կարիճ: Կորուստների ռիսկը մեծ է. գործարքները և թանկարժեք գնումները ավելի լավ է տեղափոխել մեկ այլ օր:

Աղեղնավոր: Գործեք միասին համախոհ մարդկանց հետ. այս կերպ սխալվելու հավանականությունը քիչ է։

Այծեղջյուր: Ձեր հմտություններն ու տաղանդները շահույթ կբերեն, օգտագործեք դրանք իմաստուն կերպով։

Ջրհոս: Առավոտյան լավ գնումների ժամանակն է, երեկոյան՝ արժե դանդաղեցնել ծախսերի հետ կապված տեմպը։

Ձկներ: Օրը բարենպաստ չէ ֆինանսական որոշումների համար, ավելի լավ է կենտրոնանալ ծրագրերի, այլ ոչ թե ծախսերի վրա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Շիրակի երկրագիտական թանգարա՞ն, թե Գյումրիում Լոզանի դպրոցի մասնաճյուղ. ում կտան Գյուլբենկյանի նախկին շենքը․ Լուսանկարներ

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարորդական վկայական ստանալու նոր հնարավորություններ. ուժի մեջ են մտնում մի շարք փոփոխություններ

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

2 ամիս, գրադի տակ նկուղներում անցկացնելուց հետո վերադառնում ենք Տաշիր․ Նարեկ Կարապետյան

31/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերի 1-ի աստղագուշակ․ Այսօր ավելի լավ է չհերոսանալ և կասկածելի շահի հետևից չընկնել

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանդալիզմն այսպես է լինում․ Լիլիթ Գալստյան․ Լուսանկարներ

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիլիջանում վթարի են ենթարկվել Գագիկ Ջհանգիրյանի դուստրը, փեսան ու թոռները․ Լուսանկար

31/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ և սպանություն Երևանում. վիրավորը մահացել է հիվանդանոցում

31/08/2025 infomitk@gmail.com