Թրամփը և Սանչեսը հանդիպեցին Աշխարհի գավաթի եզրափակչում՝ գրեթե երկու տարվա դիվանագիտական ​​լարվածությունից հետո

Գրեթե երկու տարի Իսպանիայի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդները բախվել են պաշտպանության ծախսերից մինչև ԱՄՆ քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում։
Գրեթե երկու տարվա հանրային լարվածությունից և հարաբերությունները բարելավելու անհաջող փորձերից հետո, Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը դեմ առ դեմ հանդիպեցին Նյու Ջերսիում կայացած 2026 թվականի ՖԻՖԱ-ի աշխարհի գավաթի եզրափակչում։
Երկու առաջնորդները նստած էին «Մետլայֆ» մարզադաշտի VIP հատվածում, որտեղ Իսպանիան մրցում էր Արգենտինայի հետ։ Խաղին ներկա էին նաև Իսպանիայի թագավոր Ֆելիպե VI-ը, թագուհի Լետիցիան և արքայադուստրեր Լեոնորն ու Սոֆիան։
Կարճատև հանդիպումը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի և Մադրիդի միջև պաշտպանության ծախսերի շուրջ ամիսներ տևած լարվածությունից հետո։ Սակայն վերջին շաբաթներին հարաբերությունները մեղմացել են այն բանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարեց, որ Իսպանիան «լիովին ապաքինվել է»՝ համաձայնվելով ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության պարտավորությունների զգալի ավելացմանը Անկարայում անցյալ ամիս կայացած գագաթնաժողովում։
Այս տեղաշարժը կտրուկ հակադրվեց գագաթնաժողովի ժամանակ Թրամփի արած դիտողություններին, երբ նա Իսպանիային անվանեց «կորած գործ» և սպառնաց առևտրային հակահարվածներով։ Սակայն Վաշինգտոն վերադառնալուց հետո նա ավելի հաշտեցնող տոն ընդունեց։
Սանչեսը պնդել է, որ Իսպանիան «ավելին է, քան կատարել է իր պարտավորությունները»՝ զգալիորեն ավելացնելով պաշտպանության ծախսերը։
Հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ Սանչեսը օգտագործեց իսպանական հանրային հեռարձակող RTVE-ին տված հարցազրույցը՝ շնորհավորելու Թրամփին այս շաբաթ նշվող Միացյալ Նահանգների 250-ամյակի կապակցությամբ։
Հարցին, թե արդյոք Թրամփը կարող է Աշխարհի առաջնության գավաթը հանձնել հաղթողներին, Իսպանիայի վարչապետը խուսափեց ենթադրություններից՝ ասելով. «Ինձ համար կարևորը ոչ թե այն է, թե ով է այն հանձնում, այլ այն, թե ով է այն ստանում»։
Մինչդեռ իսպանական պատվիրակությունը լիարժեք մասնակցեց, Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը բացակայում էր VIP բաժնից, այն բանից հետո, երբ այս շաբաթվա սկզբին հայտարարեց, որ չի մեկնի եզրափակիչ՝ սնահավատության պատճառով։
Խաղից առաջ Fox News-ին տված հարցազրույցում Թրամփը Միլեյին անվանեց «ընկեր» և, երբ հարցրին եզրափակչի մասին, ասաց. «Դժվար է խաղադրույք կատարել Մեսսիի դեմ»։
Երկու կառավարությունների միջև լարվածության հիմնական աղբյուրը մնում են պաշտպանության ծախսերը։ Իսպանիան դեռևս չի պարտավորվել ՆԱՏՕ-ի կողմից պաշտպանությանը ՀՆԱ-ի 5%-ը ծախսելու նպատակին հասնելու համար, որը Վաշինգտոնի կողմից պաշտպանվող նպատակ է, որը Սանչեսը որակել է որպես «անհիմն և հակաարդյունավետ»։
Հարաբերությունները նաև լարված են եղել Ղազայի պատերազմի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Իսպանիան Իսրայելի ռազմական արշավը որակել է որպես ցեղասպանություն, որը մերժվել է Միացյալ Նահանգների կողմից։
Լարվածությունն ավելի է խորացել Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև հակամարտությունից հետո։ Մադրիդը կիրառեց Վաշինգտոնի հետ կնքված երկկողմ պաշտպանական համաձայնագիրը՝ արգելելու համար Ռոտայի և Մորոնի ամերիկյան ռազմական բազաների օգտագործումը հակամարտության հետ կապված գործողությունների համար։
Բաց մի թողեք
Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ
Մոլդովայում նախաձեռնել են նախագահ Մայա Սանդուի իմփիչմենթի գործընթացը
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա գիշերային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով առնվազն վեց մարդ է զոհվել