Աննա Հակոբյանն ու Մեհրիբան Ալիեւան, նաև Էրդողանի կինը Չինաստանում լուսանկարվել են

Մեհրիբան Ալիեւան և Աննա Հակոբյանը միասին լուսանկարվել են։
ՇՀԿ գագաթնաժողովի երկրների ղեկավարների տիկնայք մասնակցել են Չինաստանի առաջին տիկին Պեն Լիյուանի պատվին կազմակերպված ընդունելությանը։
Դրանից հետո հյուրերը նավակով զբոսանքի են մեկնել Հայհե գետի երկայնքով։
Թուրքիայի նախագահի կինը նույնպես նրանց հետ լուսանկարվել է։
