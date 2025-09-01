01/09/2025

Աննա Հակոբյանն ու Մեհրիբան Ալիեւան, նաև Էրդողանի կինը Չինաստանում լուսանկարվել են

infomitk@gmail.com 01/09/2025 1 min read

Մեհրիբան Ալիեւան և Աննա Հակոբյանը միասին լուսանկարվել են։

ՇՀԿ գագաթնաժողովի երկրների ղեկավարների տիկնայք մասնակցել են Չինաստանի առաջին տիկին Պեն Լիյուանի պատվին կազմակերպված ընդունելությանը։

Դրանից հետո հյուրերը նավակով զբոսանքի են մեկնել Հայհե գետի երկայնքով։

Թուրքիայի նախագահի կինը նույնպես նրանց հետ լուսանկարվել է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաղարշապատ – Էջմիածնում ե՞րբ է սկսվելու նոյեմբերի 16-ի ՏԻՄ ընտրությունների քարոզարշավը․ ԿԸՀ

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք Պակիստանն իսկապես արգելափակել է Հայաստանի հայտը ՇՀԿ-ին միանալու հարցում

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբազանի ինքնազգացողությունը լավ էր, ոգին` անկոտրում ու հաղթական, հումորը` տեղը. Լուսանկար

01/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան – Եվրամիություն. անդամակցությունն այլընտրանք չունի և չպետք է ունենա

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղարշապատ – Էջմիածնում ե՞րբ է սկսվելու նոյեմբերի 16-ի ՏԻՄ ընտրությունների քարոզարշավը․ ԿԸՀ

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերի 2-ի աստղագուշակ․ Կգտնեք անսովոր, բայց շատ արդյունավետ լուծում

01/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք Պակիստանն իսկապես արգելափակել է Հայաստանի հայտը ՇՀԿ-ին միանալու հարցում

01/09/2025 infomitk@gmail.com