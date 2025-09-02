Մեքենայի պայթյունի պահին ավտոբուսը կանգառում է գտնվել. ովքեր են տուժել. մանրամասներ․ Լուսանկար

Սեպտեմբերի 2-ին՝ ժամը 14:43-ին, Երևանի Ամիրյան փողոցում պայթյուն է տեղի ունեցել «Տոյոտա» մակնիշի ավտոմեքենայում, ինչի հետևանքով վնասվել են տրանսպորտային միջոցներ, այդ թվում՝ 58 համարը սպասարկող ավտոբուսը:
Մեր տեղեկություններով՝ մեքենայում գազի բալոնի պայթյուն է եղել:
Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ Ամիրյան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունից տուժել է թիվ 58 երթուղին սպասարկող հանրային տրանսպորտում գտնվող երկու ուղևոր։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ մամուլի խոսնակ Գեղամ Ասատրյանը:
«58 երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցը գտնվել է կանգառում, երբ հանդիպակաց գոտիում գտնվող մեքենայում պայթյուն է տեղի ունեցել»,- գրել է նա։
Սեպտեմբերի 2-ին՝ ժամը 14:43-ին, ահազանգ է ստացվել, որ Ամիրյան փողոցում տրանսպորտային միջոց է պայթել։
ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ դեպքի վայր մեկնած կարգախմբերն ու օպերատիվ խմբերը պարզել են, որ պայթյունը տեղի է ունեցել «Տոյոտա» մակնիշի ավտոմեքենայում։
2 անձ վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, վնասվել են տրանսպորտային միջոցներ։
Հանգամանքները պարզվում են։
Բաց մի թողեք
ՔՊ-ական համայնքապետ Կառլեն Մկրտչյանը սպառնում է քանդել բնակչի գույքը
Ուրցաձորի սարերում հրդեհվել է մեծ մակերեսով խոտածածկույթ. կրակի դեմ պայքարում են փրկարարներ ու կամավորներ
Առեղծվածային մահվան դեպք՝ Չարենցավանում․ բնակարանի հյուրասենյակում հայտնաբերվել է կնոջ մարմին