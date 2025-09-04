ՀԷՑ–ի դեմ պայքարում կառավարությունն այլ ընկերության է դիմել

Կառավարությունը «Arnold & Porter» ընկերությունը ՀԷՑ-ի դեմ արբիտրաժային պայքարում փոխարինել է «Folеy Hoag LLP» իրավաբանական–փաստաբանական խորհրդատվություն տրամադրող ընկերությամբ։
«Կառավարության որոշումն ընդունելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «երևան եկած նոր հանգամանքներով, որոնք, բացահայտված շահերի բախման համատեքստում, խոչընդոտ են հանդիսանում սույն արբիտրաժային գործով Arnold & Porter ընկերության հետ համագործակցության համար»։
