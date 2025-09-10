Վրաստանում լարված իրավիճակ է

Վրաստանում եվրոպամետ բողոքի ակցիաների 285-րդ օրն է. Թբիլիսիի Մելիքիշվիլիի պողոտայում գտնվող Կախա Կալաձեի շտաբի մոտ ցուցարարների և «Վրացական երազանք»-ի ներկայացուցիչների միջև բախում է տեղի ունեցել. իրավիճակը մինչև այժմ էլ մնում է լարված։
Ըստ ցուցարարների՝ «Վրացական երազանք» կուսակցության ներկայացուցիչները վիրավորանքներ են հասցնում հանրահավաքի մասնակիցներին և իրեր նետում նրանց ուղղությամբ։
Ցուցարարները նշում են, որ չնայած դեպքի վայրում տեղակայված մեծ թվով ոստիկանների առկայությանը, նրանք բախման ժամանակ չեն միջամտել։
