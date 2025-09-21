21/09/2025

Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է

Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 34-րդ տարեդարձն է:

1991 թվականի հենց այս օրը կազմակերպվեց հանրաքվե, որին մասնակցեց Հայաստանի բնակչության ավելի քան 95 տոկոսը: Իսկ հանրաքվեի մասնակիցների 99 տոկոսից ավելին «Այո՛» ասաց անկախությանը, «Այո՛» պատասխանեց «Համաձա՞յն եք, որ Հայաստանը լինի անկախ, ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս» հարցին:

2 օր անց արդեն Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը, հիմք ընդունելով հանրաքվեի արդյունքները, հռչակեց Հայաստանի Հանրապետությունն անկախ պետություն:

Անկախությունը հռչակելուց հետո անհրաժեշտ էր կայացնել ու պաշտպանել:

Հռչակմանը հաջորդեց ճանաչման գործընթացը, 1992-ի մարտի 2-ին արդեն մեր երկիրը դարձավ ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ:

