Սեպտեմբերի 22-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կհասցնեք, կյանքի կկոչեք այն, ինչ վաղուց եք մտածել

ԽՈՅ
Ոչ մի բանի համար մի անհանգստացեք. օրը հաջող կդասավորվի, դուք կզգաք աստղերի աջակցությունը: Ձեր կողմը կանցնեն ազդեցիկ անձինք: Նրանց շնորհիվ արագ կհաղթեք մրցակիցներին, կանեք այն, ինչ վաղուց եք պլանավորել: Հիշեք, որ հիմա չարժե բավարարվել համեստ հաջողություններով: Լավ է ձեր առաջ բարձր նպատակներ դնեք:
Հնարավոր են ծանոթություններ, որոնք սիրային շարունակություն կստանան: Ձեր հմայքը աննկատ չի մնա, շատերը կկորցնեն իրենց գլուխը: Դուք կնկատեք, թե ինչ տպավորություն եք թողնում, բայց ինքներդ չեք կորցնի հավասարակշռությունը:
ՑՈՒԼ
Օրը հրաշալի կսկսվի: Դուք վճռական տրամադրված կլինեք, ունակ կլինեք գլուխ հանել նրանից, ինչը համարյա անհնար էր թվում: Համարձակ նոր գործեր ստանձնեք, որքան էլ դժվար դրանք թվան: Հնարավոր է նոր գործնական հարաբերությունների սկիզբ. չի բացառվում՝ ժամանակի հետ դրանք ռոմանտիկ բնույթ ստանան:
Օրվա երկրորդ կեսը հանգիստ կանցնի ու ոչ մի գլխապտույտ բան չի խոստանում: Այդ ժամանակահատվածը հարմար է ավելի վաղ սկսած գործերն ավարտին հասցնելու, ձեզ ու ձեր մտերիմներին հանգիստ չտվող հարցերին պատասխաններ փնտրելու համար: Չեն բացառվում ընտանիքի բոլոր անդամներին վերաբերող լավ նորությունները:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Ամեն ինչ բարդ է: Դուք սովորականից շատ կհուզվեք, երբեմն ինքներդ էլ չեք հասկանա՝ ինչն ինչոց է: Սովորականից հաճախ շրջապատողների հետ տարաձայնություններ կառաջանան, երբեմն կթվա, որ նրանք միայն բարկացնում են ձեզ ու հանում հավասարակշռությունից: Բայց ամեն ինչ կհանգստանա, երբ մտորումներից ու քննարկումներից անցնեք կոնկրետ գործողությունների: Նոր գործերը կգրավեն ձեզ, հաճույքով ժամանակ կտրամադրեք դրանց:
Ոչ մեծ հաջող գնումներ անելու կամ գումարը հետաքրքիր նախագծի մեջ ներդնելու հնարավորություն կունենաք: Ֆինանսական գործերում կարող եք հույս դնել ինտուիցիայի վրա. այն այսօր ձեզ հուսախաբ չի անի:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Գլխապտույտ հաղթանակներ տոնել հազիվ թե ստացվի, բայց օրն ընդհանուր առմամբ վատ չի անցնի: Այն հարմար է կուտակված գործերից գլուխ հանելու, այն բարդ նախագծերի վրա աշխատանքն ավարտելու համար, որոնց վերջին շրջանում մեծ ուժեր եք նվիրել: Դուք առանց զղջալու կազատվեք հնից ու անպիտանից, և ճիշտ կվարվեք. շուտով ձեզ բազմաթիվ հետաքրքիր բաներ են սպասվում:
Հնարավոր են դրամական մուտքեր, որոնք շատ տեղին կլինեն: Օրը հարմար է գնումների համար. ընտրության հարցում չեք սխալվի, իրեր կգնեք, որոնք օգտակար կլինեն և՛ ձեզ, և՛ ձեր մտերիմներին:
ԱՌՅՈՒԾ
Բարենպաստ օր է: Շատ բան կհասցնեք, կյանքի կկոչեք այն, ինչ վաղուց եք մտածել: Չեն խանգարի նույնիսկ ճանապարհին առաջ եկած խոչընդոտները. դուք արագ կգտնեք դրանք հաղթահարելու ձևը: Հնարավոր է երկարատև համագործակցության, կարևոր մասշտաբային գործի սկիզբ, որը ձեզ համար շատ շահավետ կլինի:
Չեն բացառվում դրամական մուտքերը, ձեզ կվերադարձնեն հին պարտքերը: Դուք ամենայն հավանականությամբ արժանի կիրառում կգտնեք ստացված գումարին: Օրվա երկրորդ կեսին աշխատանքի կամ բիզնեսի հետ կապված շատ լավ գաղափարներ կունենաք: Գրի առեք դրանք, որպեսզի չմոռանաք:
ԿՈՒՅՍ
Օրվա սկիզբը բավական անհաջող է. շատ բան պլանի համաձայն չի ընթանա: Կբարկացնի շրջապատողների դանդաղկոտությունը, որի պատճառով ժամանակին չեք կարողանա ավարտել գործերը: Արդեն մի քանի ժամ հետո բացասական միտումների ազդեցությունը կնվազի, էներգիայի ներհոսք կզգաք:
Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է տնային գործերի համար: Կարող եք կահույք կամ տեխնիկա գնել, փոքրիկ վերանորոգում սկսել կամ նախապատրաստվել դրան: Չի բացառվում՝ կենցաղային խնդիրների լուծման հարցում օգնեն ընկերները: Նրանց մասնակցության շնորհիվ նույնիսկ ամենաձանձրալի գործերը ավելի քիչ հոգնեցուցիչ կթվան:
ԿՇԵՌՔ
Օրվա սկիզբը հաջող է, և արժե օգտվել դրանից: Ավելի ուշ պայմանները ձեր պլաններն իրագործելու համար ավելի անբարենպաստ կդառնան: Բացի այդ, ժամ առ ժամ կաճի կոնֆլիկտների հավանականությունը, որոնք կարող են ծագել ինչպես դատարկ բաների, այնպես էլ ավելի լուրջ ինչ-որ բանի պատճառով:
Շրջապատողները ձեզանից դժգոհություններ կունենան, որոնց թվում կլինեն այնպիսիք, որոնց միայն աբսուրդ կարող եք անվանել: Լուրջ խնդիրներ չեն ծագի միայն նրա շնորհիվ, որ կպահպանեք ինքնատիրապետումը, ձեզ անթերի կպահեք ու պրովոկացիաներին չեք տրվի:
ԿԱՐԻՃ
Ամեն ինչ լավ կդասավորվի, անհանգստանալու կարիք չկա: Դուք հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք մարդկանց հետ ու կօգտվեք դրանից: Հենց հիմա կարող եք համոզել ինչ-որ մեկին աջակցել ձեր գաղափարը, պայմանավորվել համագործակցության շուրջ: Կարևոր գործերում հաջողության միանգամից չեք հասնի, բայց դուք բավականաչափ համբերատար կլինեք ու չեք հուզվի: Բարենպաստ պահին սպասելու կարողությունը թույլ կտա խուսափել շատ տհաճություններից:
Ինչ-որ մեկը կփորձի ձեզ կասկածելի ֆինանսական նախագծերի մեջ ներքաշել, բայց անհաջողության կմատնվի: Դուք շատ զգույշ կլինեք գումարին վերաբերող ամեն հարցում, կխուսափեք ցանկացած ռիսկից:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Օրվա սկիզբը հաջող է: Եթե մեծ պլաններ ունեք, արժե շտապել. հետո բացասական միտումները թափ կհավաքեն, ճանապարհին կարող են խոչընդոտներ ծագել: Հիշեք, որ անհրաժեշտ արդյունքին հասնելն ավելի հեշտ կլինի, եթե ինքնուրույն գործեք:
Շրջապատողներին միշտ հասկանալի չի լինի, թե ինչու եք գործում այս և ոչ թե այլ կերպ: Երբեմն ձեզ կքննադատեն, կոչ կանեն հետևել առողջ բանականության ձայնին, չնայած՝ դուք հենց դա էլ կանեք: Նման նկատողություններին աշխատեք հնարավորինս հանգիստ արձագանքել: Բաց կոնֆլիկտներից այսօր լավ է խուսափել:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Դուք սովորականից հաճախ կսխալվեք, անուշադիր կլինեք այն ժամանակ, երբ արժեր կենտրոնանալ: Ինչով էլ զբաղվեք, շտապել չարժե. դուք բավականաչափ ժամանակ ունեք սկսածն ավարտին հասցնելու համար: Կարող են օգնել հին ծանոթները: Իսկ ահա նորերին հազիվ թե արժե վստահել. նրանք հաճախ կասեն այն, ինչ ուզում եք լսել պարզապես ձեր համակրանքը շահելու համար:
Զգույշ եղեք ուղևորությունների ժամանակ, եթե դրանց մեկնեք օրվա երկրորդ կեսին: Դա մի ժամանակահատված կլինի, երբ հեշտությամբ ինչ-որ բան կմոռանաք կամ կկորցնեք, ընդ որում՝ նման պատահարների հավանականությունը կաճի, երբ տանից հեռու գտնվեք:
ՋՐՀՈՍ
Հաջողության հասնելը հեշտ չի լինի: Դուք այնքան էլ վճռական տրամադրված չեք լինի ու կարող եք հրաժարվել ձեր պլաններից, եթե ինչ-որ խոչընդոտների բախվեք: Դա այնքան էլ վատ չէ, քանի որ թույլ կտա ձեզ խնայել ուժերն ու մտածածին ավելի ուշ վերադառնալ: Բայց շրջապատողները ձեզ չեն հասկանա ու հավանություն չեն տա ձեր արարքներին, շատ դժվար կլինի այն վեճերից խուսափելը, որոնք կարող են երկար ժամանակով փչացնել հարաբերությունները:
Աշխատեք չհուզվել: Ապրումներն ու հուզումները վատ կանդրադառնան ինքնազգացողության վրա, երբեմն քրոնիկ հիվանդությունների սրացման պատճառ կդառնան:
ՁԿՆԵՐ
Մասշտաբային ու բարդ գործեր լավ է չստանձնել: Այսօր ավելի հեշտությամբ կտրվեն ոչ մեծ առաջադրանքները: Կարող եք կարգուկանոն հաստատել, հրաժարվել անպիտանից: Ավելի հեշտ կլինի ինքնուրույն գործելը. համագործակցելու ցանկացած փորձ տարաբնույթ խոսակցություններ կբերի, որոնք ժամանակատար կլինեն ու կհոգնեցնեն ձեզ:
Օգտակար կլինի պայմանների փոփոխությունը, նոր վայրերում լինելը: Ոչ մեծ ուղևորությունները, էքսկուրսիաները կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը, իսկ որոշ Ձկների համար էլ ոգեշնչվածության աղբյուր կդառնան:
Բաց մի թողեք
Կողոպուտ կամ գողություն կատարելը իրավական հետևանքներից զատ կարող է հանգեցնել վիզայի հետկանչի․ ԱՄՆ դեսպանատուն
Ասում են՝ տղայիս կորցրեցի, լավ ա քեզ չեմ կորցրել, Նիկո՛լ ջան․ Աշոտ Տոնոյան
Մի ժամանակ հպարտ էի գալիս տղերքի մոտ, հիմա՝ մի քիչ գլուխս խոնարհ. Ռոմիկ Մխիթարյան