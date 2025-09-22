22/09/2025

Երևանում հերթական մեքենան են թալանել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/09/2025 1 min read

Երեկ՝ սեպտեմբերի 21-ին, Երևանում հերթական ավտոմեքենայի թալանման դեպքն է տեղի ունեցել և թիրախում դարձյալ մասնագիտությամբ բժիշկ է եղել:

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, առավոտյան աշխատանքի մեկնելիս Երևանի Ավան-Առինջ 1-ին միկրոշրջան թաղամասի բնակիչ 30-ամյա Արմեն Ա.-ն աշխատանքի մեկնելիս նկատում է, որ շենքի հարևանությամբ գտնվող բակում, որտեղ միշտ կայանել է իրեն պատկանող «Kia Forte» մակնիշի ավտոմեքենան, թալանել են:

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, անհայտ անձը կամ անձինք «Kia Forte» մակնիշի ավտոմեքենայի վրայից գողացել են առջևի թափարգելը և զույգ լուսարձակները:

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում անձնական «ունեցվածքի գողություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատարանը կալանավորել է 30-ամյա տղային, ով մաhացած հորը 1 ու կես օր տանը պահելուց հետո թաղել էր դաշտում. Լուսանկար

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավապահները մեկնել են հիվանդանոցներ. ինչ է կատարվել Հասրաթյան փողոցում, կրակոցներից հետո ինչեր են հայտնաբերվել. մանրամասներ

20/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացահայտվել է սահմռկեցուցիչ հանցագործություն, կասկածյալ որդու հոր մարմինը հայտնաբերվել է դաշտում՝ հողով ու քարերով ծածկված. Լուսանկար

19/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը՝ կապող օղակ Եվրամիության և Կենտրոնական Ասիայի միջև․ Մարթա Կոս

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի պատվիրակը Երևանում սպառնաց ՀՀ-ին՝ կատարել Ալիևի պահանջները

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանդելը շարունակում է խաղաղության օրակարգի անվան տակ, որովհետև սա հաճելի է լսելը

22/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի օր գալու է  այդ օրը, որ կարողանալու եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն

22/09/2025 infomitk@gmail.com