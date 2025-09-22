Երևանում հերթական մեքենան են թալանել. Լուսանկար

Երեկ՝ սեպտեմբերի 21-ին, Երևանում հերթական ավտոմեքենայի թալանման դեպքն է տեղի ունեցել և թիրախում դարձյալ մասնագիտությամբ բժիշկ է եղել:
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, առավոտյան աշխատանքի մեկնելիս Երևանի Ավան-Առինջ 1-ին միկրոշրջան թաղամասի բնակիչ 30-ամյա Արմեն Ա.-ն աշխատանքի մեկնելիս նկատում է, որ շենքի հարևանությամբ գտնվող բակում, որտեղ միշտ կայանել է իրեն պատկանող «Kia Forte» մակնիշի ավտոմեքենան, թալանել են:
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, անհայտ անձը կամ անձինք «Kia Forte» մակնիշի ավտոմեքենայի վրայից գողացել են առջևի թափարգելը և զույգ լուսարձակները:
Դեպքի փաստով քննչական բաժնում անձնական «ունեցվածքի գողություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:
Բաց մի թողեք
Դատարանը կալանավորել է 30-ամյա տղային, ով մաhացած հորը 1 ու կես օր տանը պահելուց հետո թաղել էր դաշտում. Լուսանկար
Իրավապահները մեկնել են հիվանդանոցներ. ինչ է կատարվել Հասրաթյան փողոցում, կրակոցներից հետո ինչեր են հայտնաբերվել. մանրամասներ
Բացահայտվել է սահմռկեցուցիչ հանցագործություն, կասկածյալ որդու հոր մարմինը հայտնաբերվել է դաշտում՝ հողով ու քարերով ծածկված. Լուսանկար