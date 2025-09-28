28/09/2025

Նիկոլական ամենատարբեր ֆեյք ու իրական էջերով արդեն արդարացնում են վրեժը

infomitk@gmail.com 28/09/2025 1 min read

Եթե նկատել եք, արդեն առանց նախաքննության, քննության ավարտի, առանց դատարանի վճռի մի կողմից “մեղավոր են ճանաչել-պրծել” Նարեկ Օհանյանին (կարծես ուրիշը չէր կարող նրա բակում թողներ, այրեր իրերը),

մյուս կողմից`

արդեն “հերոսացման փորձեր” են կատարվում նիկոլական տարբեր իրական ու կեղծ էջերով, վրեժն են արդարացնում,

“8 ամսում 8 տարի ծերացավ”, “8 ամիս վրեժը սրտում” և այլն…

(Խնդիրը նրանում է, որ երկու ասպեկտով էլ ստացվում է, որ արդեն վերդիկտ են տալիս, թե անձնական հողի վրա վրեժից ելնելով է կատարվել սպանությունը և վերջ)։

Ոստիկանության մամուլի խոսնակը նույնպես վրեժի վարկածն է հաստատում,

մի բան էլ ասում է, թե նվազում կա հանցագործությունների, սպանությունների։

Ուրեմն մասնավորապես հրազենի գործադրմամբ հանցագործությունների վիճակագրությունը հունվար֊հուլիս ամիսների` 2016֊2025թթ֊ին

2016-39

2017-32

2018-34

2019-42

2020-63

2021-44

2022-29

2023-44

2024-68

2025-72

2016-2018թթ֊ի համեմատ շուրջ 2 անգամ ավելացել է։

Սարգիս Պարսամյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեր աչքի առաջ փակվում է Եռաբլուրի էջը, որի ծավալների մեծացման մեջ Նիկոլն ունի անուրանալի ներդրում

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հարավային Կովկասի նոր ստատուս-քվոյի ճարտարապետն Ադրբեջանի նախագահն է» թեզը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինին «միայն ուժը կարող է կանգնեցնել»

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

28/09/2025 infomitk@gmail.com