Նիկոլական ամենատարբեր ֆեյք ու իրական էջերով արդեն արդարացնում են վրեժը

Եթե նկատել եք, արդեն առանց նախաքննության, քննության ավարտի, առանց դատարանի վճռի մի կողմից “մեղավոր են ճանաչել-պրծել” Նարեկ Օհանյանին (կարծես ուրիշը չէր կարող նրա բակում թողներ, այրեր իրերը),
մյուս կողմից`
արդեն “հերոսացման փորձեր” են կատարվում նիկոլական տարբեր իրական ու կեղծ էջերով, վրեժն են արդարացնում,
“8 ամսում 8 տարի ծերացավ”, “8 ամիս վրեժը սրտում” և այլն…
(Խնդիրը նրանում է, որ երկու ասպեկտով էլ ստացվում է, որ արդեն վերդիկտ են տալիս, թե անձնական հողի վրա վրեժից ելնելով է կատարվել սպանությունը և վերջ)։
Ոստիկանության մամուլի խոսնակը նույնպես վրեժի վարկածն է հաստատում,
մի բան էլ ասում է, թե նվազում կա հանցագործությունների, սպանությունների։
Ուրեմն մասնավորապես հրազենի գործադրմամբ հանցագործությունների վիճակագրությունը հունվար֊հուլիս ամիսների` 2016֊2025թթ֊ին
2016-39
2017-32
2018-34
2019-42
2020-63
2021-44
2022-29
2023-44
2024-68
2025-72
2016-2018թթ֊ի համեմատ շուրջ 2 անգամ ավելացել է։
Սարգիս Պարսամյան
Բաց մի թողեք
Մեր աչքի առաջ փակվում է Եռաբլուրի էջը, որի ծավալների մեծացման մեջ Նիկոլն ունի անուրանալի ներդրում
«Հարավային Կովկասի նոր ստատուս-քվոյի ճարտարապետն Ադրբեջանի նախագահն է» թեզը
Պուտինին «միայն ուժը կարող է կանգնեցնել»