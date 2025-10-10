10/10/2025

Ասում էի՝ Նիկոլ Վովաևիչը առանց մեզ ոչ մի տեղ չի գնա․ Լուկաշենկոն՝ Ալիևին, Նիկոլն արձագանքել է

ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստից առաջ երկրների ղեկավարները կարճ զրույց են ունեցել։

Զրույցից առաջ Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առիթը բաց չի թողել կատակելու  Նիկոլ Փաշինյանի մասին։

«Իլհամ Հեյդարովիչ, իսկ Դուք անհանգստանում էիք, որ չի գա։ Ես ասում էի՝ Նիկոլ Վովաևիչը առանց մեզ ոչ մի տեղ չի գնա»։

Փաշինյանն էլ արձագանքել է՝ «ո՞նց չեմ գա, ո՞ւր չեմ գա»:

