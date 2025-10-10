Խոշոր սկանդալ Եվրահանձնաժողովում՝ Օրբանի պատճառով թե՝ միջոցով

Եվրոպական հանձնաժողովը ներքին հետաքննություն է սկսել՝ հունգարական հետախուզական ծառայությունների կողմից Եվրամիության հաստատությունների և դրանց աշխատակիցների դեմ հնարավոր լրտեսության մասին հաղորդագրություններից հետո:
Այս մասին հոկտեմբերի 9-ին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Բալաժ Ույվարին: «Մենք կստեղծենք ներքին խումբ՝ այս մեղադրանքները քննելու համար», – ասել է նա (մեջբերում է EUobserver-ը):
Հետաքննություն սկսելու որոշումը կայացվել է միջազգային լրատվամիջոցների կոնսորցիումի հրապարակումներից հետո, այդ թվում՝ գերմանական Der Spiegel-ի և ավստրիական Der Standard-ի: Նրանց եզրակացությունների համաձայն, հունգարական հետախուզությունը գործակալներ է ուղարկել ԵՄ հաստատությունների մասին տեղեկություններ հավաքելու այն ժամանակահատվածում, երբ ներկայիս եվրահանձնակատար Օլիվեր Վարհեյին Հունգարիայի դեսպանն էր Եվրամիությունում:
Այնուամենայնիվ, Եվրոպական հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանել Վարհեյիի հնարավոր դերը այս գործում: «Թույլ տվեք կրկին ընդգծել. սրանք մեղադրանքներ են: Մենք դրանք ուսումնասիրում ենք», – հայտարարել է Ույվարին:
Հետաքննիչների խոսքով՝ Վարհեյին ղեկավարել է «կեղծ դիվանագետների» ցանց, այդ թվում՝ «Վ.» անունով նույնականացված պետական ծառայող, որը հունգարական հետախուզության գաղտնի գործակալ էր: Այս ցանցի անդամներին, ենթադրաբար, առաջարկվել են դրամական պարգևներ, կարիերայի առաջխաղացում կամ համոզվել են, որ ԵՄ աշխատակիցներին լրտեսելը «հայրենասիրական պարտականություն» է:
Նպատակն էր հասանելիություն ստանալ եվրոպական հաստատությունների ներքին զրույցներին և գաղտնի փաստաթղթերին։
Հետաքննությունը սկսվել է Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև շարունակվող լարվածության ֆոնին:
ԵՄ-ն պարբերաբար մեղադրում է Վիկտոր Օրբանի կառավարությանը օրենքի գերակայությունը խախտելու մեջ, մինչդեռ Հունգարիան, իր հերթին, քննադատում է ԵՄ-ին «երկակի ստանդարտների» և իր ներքին գործերին միջամտելու համար։
Օլիվեր Վարհեյին, որը Օրբանին մոտ կանգնած դիվանագետ է, 2015 թվականից մինչև 2019 թվականին ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատարի պաշտոնում նշանակվելը եղել է Հունգարիայի դեսպանը ԵՄ-ում:
Նա ներկայում զբաղեցնում է առողջապահության և կենդանիների բարեկեցության հարցերով Եվրոպական հանձնակատարի պաշտոնը, որը համարվում է քաղաքականապես պակաս զգայուն, քան Եվրոպական հանձնաժողովի մյուս պաշտոնները։
ԵՄ ինստիտուտների դեմ լրտեսության կասկածներից բացի, Հունգարիան մեղադրվում է նաև Ուկրաինայում հետախուզական գործունեության մեջ: Ամռանը Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է երկու քաղաքացու, որոնք, ըստ անվտանգության ծառայության, վճարվել են հունգարական ռազմական հետախուզության կողմից՝ Բուդապեշտի համար տեղեկատվություն հավաքելու համար:
Այս միջադեպը դիվանագիտական լարվածություն է առաջացրել Կիևի և Բուդապեշտի միջև և դարձել է Օրբանի և Ռուսաստանի միջև սերտ կապերի պատճառով սրված կոնֆլիկտի շարքի վերջին դեպքը:
Բաց մի թողեք
Թրամփը Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր չէ, Փաշինյանն ու Ալիևը՝ քաշվեցին
Ինչպե՞ս է փոխակերպվելու Մեծ Մերձավոր Արևելքը. Հայաստան – Իսրայել, հայ – հրական հարաբերություններ
Պուտինի ելույթից հետո Թրամփի հետ նրա «խզումն» սպասված էր