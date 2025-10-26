26/10/2025

Խոշոր ավտովթար Երևանում․ 6 տուժած հոսպիտալացվել է

26/10/2025

Հոկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 00։39-ին, Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Մամիկոնյանց և Գրիբոյեդովի փողոցների խաչմերուկում տեղի է ունեցել ՃՏՊ՝ բախվել են ավտոմեքենաներ, կան տուժածներ․ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատներից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Գրիբոյեդովի փողոցում բախվել են Mercedes-Benz և BMW մակնիշների ավտոմեքենաները։

Mercedes-Benz և BMW մակնիշների ավտոմեքենաների վարորդները և չորս ուղևոր հոսպիտալացվել են բժշկական կենտրոններ։

Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը և հոսանքազրկել ավտոմեքենաները:

