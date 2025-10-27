27/10/2025

ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ Պուտինից «կտրուկ ազդանշան» է ստացել

27/10/2025

Պուտինը «լուրջ ազդանշան» է ուղարկել Արևմտյան երկրներին «Բուրևեստնիկ» հրթիռի հաջող փորձարկմամբ, հաղորդում է The New York Times-ը։

«Ռուսաստանը հաջողությամբ փորձարկել է իր միջուկային մարտագլխիկներով հագեցած «Բուրևեստնիկ» հրթիռը և պատրաստվում է այն տեղակայել», – կիրակի օրը հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սա լուրջ ազդանշան էր Արևմուտքին, այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփի հետ գագաթնաժողովի ծրագրերը ձախողվեցին», – հաղորդում է թերթը։

Հոդվածում նշվում է, որ քանի որ զենքը միջուկային է, «այն կարող է շատ ավելի երկար թռչել, քան մյուս հրթիռները»։

