30/10/2025

Գյումրիում ձերբակալել են Տիգրան և Գևորգ Ավագյան եղբայրներին, նրանցից մեկը պետք է վերցներ ավագանու մանդատը

infomitk@gmail.com 30/10/2025 1 min read

Այսօր կեսօրին Գյումրիում ձերբակալել են հայտնի գործարար, ֆերմերներ Տիգրան և Գևորգ Ավագյան եղբայրներին։

Վերջիններս Կոմունիստական ցուցակով ընդգրկված էին ավագանու  ցուցակում և կալանավորված ավագանու անդամ  Սեդրակ Սսհակյանի` մանդատը վայր դնելու դեպքում, նրան փոխարինելու էր Տիգրան Ավագյանը։

Եղբայրների հարազատներից տեղեկացանք, որ ձերբակալությանը հաջորդել է կալանավորման որոշումը, երկուսի նկատմամբ էլ մեղադրանք է առաջադրվել, որը կապվում է հոկտեմբերի 20֊ի դեպքերի հետ։

