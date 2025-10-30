Գյումրիում ձերբակալել են Տիգրան և Գևորգ Ավագյան եղբայրներին, նրանցից մեկը պետք է վերցներ ավագանու մանդատը

Այսօր կեսօրին Գյումրիում ձերբակալել են հայտնի գործարար, ֆերմերներ Տիգրան և Գևորգ Ավագյան եղբայրներին։
Վերջիններս Կոմունիստական ցուցակով ընդգրկված էին ավագանու ցուցակում և կալանավորված ավագանու անդամ Սեդրակ Սսհակյանի` մանդատը վայր դնելու դեպքում, նրան փոխարինելու էր Տիգրան Ավագյանը։
Եղբայրների հարազատներից տեղեկացանք, որ ձերբակալությանը հաջորդել է կալանավորման որոշումը, երկուսի նկատմամբ էլ մեղադրանք է առաջադրվել, որը կապվում է հոկտեմբերի 20֊ի դեպքերի հետ։
Բաց մի թողեք
Իրավապահները մտել են Ապարանի համայնքապետարան, կան ձերբակալվածներ
Վնասազերծել են «Տուճոյի Սամոյին». վերջինը կասկածվում է մարդու առևանգման փորձի մեջ
Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանին կալանավորեցին ինքնաթիռի դռների մոտ, նա գիտակցված վերադարձավ Հայաստան