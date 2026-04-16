EU – Armenia

Տիգրան Մկրտչյանը փոխվարչապետ Խաձիդակիսին առաջարկել է կազմակերպել հունական բիզնես պատվիրակության այց Հայաստան․ Լուսանկար

Ապրիլի 16-ին Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հանդիպում է ունեցել Հունաստանի Հանրապետության կառավարության փոխնախագահ (փոխվարչապետ) Կոստիս Խաձիդակիսի հետ։

Ինչպես հայտնել է դեսպանությունը, հանդիպման ընթացքում դեսպան Մկրտչյանը ներկայացրել է Հայաստան-Հունաստան հարաբերությունների օրակարգը՝ անդրադառնալով երկկողմ համագործակցության խորացման ուղղություններին։ Ներկայացվել են վերջին ժամանակահատվածում Հունաստան կատարած բարձր մակարդակի պաշտոնական այցերը։

Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների և հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Դեսպան Մկրտչյանը ներկայացրել է Հայաստանի առաջ քաշած տարածաշրջանային փոխկապակցվածության նախաձեռնությունները, այդ թվում՝ «TRIPP ուղի» նախագիծը՝ որպես տարածաշրջանային տնտեսական կապերի և ներդրումային հնարավորությունների ընդլայնման կարևոր գործոն։

Քննարկվել են նաև տնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Դեսպան Մկրտչյանը կարևորել է գործարար կապերի ակտիվացումը՝ առաջարկելով կազմակերպել հունական բիզնես պատվիրակության այց Հայաստան՝ ընդգրկելով շինարարության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, վերականգնվող էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտների ներկայացուցիչներին։

Անդրադարձ է կատարվել նաև առաջիկա միջոցառումներին, այդ թվում՝ Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) երևանյան գագաթնաժողովին և Հայաստանում աշնանը կայանալիք ՄԱԿ Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին (COP17)։ Դեսպանը ներկայացրել է միջազգային մեծ նշանակություն ունեցող այդ միջոցառումների նախապատրաստական աշխատանքները։

Փոխվարչապետ Խաձիդակիսը բարձր է գնահատել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները՝ ընդգծելով երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը էլ ավելի բարձրացնելու անհրաժեշտությունը և պատրաստակամություն հայտնելով աջակցել գործընթացի առաջմղմանը։ Նա նաև հետաքրքրություն է հայտնել Հայաստան այց իրականացնելու և տնտեսական համագործակցության զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ։

Տիգրան Մկրտչյանը փոխվարչապետ Խաձիդակիսին առաջարկել է կազմակերպել հունական բիզնես պատվիրակության այց Հայաստան․ Լուսանկար

