31/10/2025

ԱԱԾ-ն մտել է Էջմիածնի քիմիկների զորամաս, կան բերման ենթարկվածներ

31/10/2025

ԱԱԾ աշխատակիցները գիշերը մտել են Էջմիածնի քիմիկների զորամաս, կան բերման ենթարկվածներ, որոնց թվում բարձրաստիճան զինվորականներ։

Մեզ ասացին, որ մինչ այս պահն էլ զորամասում են,օպերատիվ գործողություններ են իրականացնում, պատճառների մասին առայժմ հայտնի չէ։

Բացահայտվել է Աբովյանի նախկին ղեկավարի կողմից 21 հողատարածքի ապօրինի օտարման դեպք. 49 մլն դրամ վերականգնվել է

31/10/2025
Գյումրիում ձերբակալել են Տիգրան և Գևորգ Ավագյան եղբայրներին, նրանցից մեկը պետք է վերցներ ավագանու մանդատը

30/10/2025
Իրավապահները մտել են Ապարանի համայնքապետարան, կան ձերբակալվածներ

29/10/2025

#Ուղիղ․ Հայաստանը ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը

31/10/2025
Շիրակի մարզպետը դեռ տեղյակ չէ, որ իր խորհրդականը բռնություն է գործադրել պարեկային ծառայողի նկատմամբ

31/10/2025
Պատրաստ եղեք՝ ադրբեջանական պատվիրակություններն այցելելու են Հայաստան․ Ալեն Սիմոնյան

31/10/2025
Ի տարբերություն բռնապետ Իվանիշվիլիի, ես սիրում եմ մարդկանց․ Սաակաշվիլի

31/10/2025