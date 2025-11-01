01/11/2025

Հովիկ Աղազարյանի ի հակակշիռ Նիկոլ Փաշինյանի` «Երկրի հակառակ կողմը» գիրքը տպագրվել է

Նախկին ՔՊ-ական Հովիկ Աղազարյանի սկանդալային գիրքը տպվել է, նոյեմբերի 5-ին գրքի շնորհանդեսը կլինի:

Նիկոլ Փաշինյանի՝ իր նկատմամբ հալածանքներից հետո Աղազարյանը բացահայտեց, որ գիրք է գրում, որն անվանելու է «Երկրի իրական կողմը»` ի հակակշիռ Նիկոլ Փաշինյանի` «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի, որը նա գրում էր ընդհատակում գտնվելու ժամանակ՝ 2008-2009 թվականներին:

Գիրքն ինքնակենսագրական է, եւ հիմնական մասը նվիրված է լինելու իր այն հեռախոսի պարունակությանը, որը առ այսօր գտնվում է իրավապահների մոտ եւ որի պարունակությունը Փաշինյանը դարձրեց հանրային սեփականություն: Անցած տարի նրա հեռախոսը քննչական գործողությունների ժամանակ ապօրինի առգրավել էին:

Հիշեցնենք նաեւ, որ Աղազարյանն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ մերժեց Փաշինյանի խնդրանքը՝ մանդատը վայր դնելու վերաբերյալ։

Հեղինակը զիլ դրվագներ է խոստանում` հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված պատմություններում:

Նա Փաշինյանին համեմատել է Վազգեն Սարգսյանի հետ, բայց, ինչպես ինքն է ասում՝ «վատ Վազգենի», ավելի ճիշտ՝ Վազգենի վատ կողմերի հետ, թե ինչպես վերջինիս շրջապատը, ստրկաբար հնազանդվելով, Վազգենից վատ Վազգեն կերտեց։

