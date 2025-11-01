Վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը և կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով. Լուսանկարներ

Վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը և կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը.
ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով` Գոշի «Գիրք դատաստանի»-ին նվիրված միջազգային գիտաժողովի շրջանակում «Դատաստան» ստեղծագործությունը, համապատասխանաբար, կատարելու և հեղինակելու համար:
Այդ մասին հայտնում է ՀՀ գլխավոր դատախազությունը:
Հիշեցնենք, որ Դատախազության և Մատենադարանի համագործակցությամբ կազմակերպված Միջազգային գիտաժողովի շրջանակում Զմմառի Պատրիարքական Կղերի Միաբանությունից (Լիբանան) Մատենադարան է բերվել Մխիթար Գոշի «Գիրք դատաստանի»-ի հնագույն օրինակը. այս բացառիկ ցուցադրության վերջին օրն է այսօր:
Բաց մի թողեք
«Թէատրոն» միջազգային փառատոնը՝ մշակութային երկխոսություն է Հայաստանի և ֆրանկոֆոն աշխարհի միջև․ Լուսանկարներ
Ավետիք Իսահակյանի 150-ամյակը պետք է դառնար մեր երկրում կարեւորագույն համազգային տոն՝ բայց ․․․ Լուսանկար
Հնար ունենան՝ հայերեն գրից էլ կհրաժարվեն