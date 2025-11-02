Դատախազությունը Հովհաննավանքի հետ կապված հայց չի ներկայացրել

Դատախազությունը հայց չի ներկայացրել Հովհաննավանքի հետ կապված:
Այս մասին հայտնել են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից:
Նշենք՝ ավելի վաղ լրատվամիջոցներից մեկում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն, իշխանությունները, իբր, պատրաստվում են Հովհաննավանքը բռնազավթել դատախազության միջոցով:
Մասնավորապես, ըստ հրապարակման, պատրաստվում են հայցադիմում ներկայացնել դատարան` վիճարկելու Հովհաննավանքի սեփականության իրավունքը և , իբր, քննարկվում է հայցը ոչ թե ընդդեմ Մայր Աթոռի, այլ` Կադաստրի կոմիտեի ներկայացնելու տարբերակը՝ թե սխալ վկայական են տվել:
