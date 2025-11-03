03/11/2025

Իշխանության որևէ քայլ չի բերում սոցիալական պոզիտիվի․ «Յոլա գնալու» փուլի վարտը

infomitk@gmail.com 03/11/2025 1 min read

Շատ հետաքրքիր վիճակ է ստեղծվել. իշխանության որևէ քայլ չի բերում սոցիալական պոզիտիվի։

Այս մասին գրել է Այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովհաննիսյանը:

«Բացարձակ ոչ մի քայլ չի բերում արդյունքի և հանրային մթնոլորտի դրական փոփոխության, հետևաբար՝  իշխանության վարկանիշի կամ հեղինակության բարձրացմանը։ Իշխանությունը սա հասկանում է և լուծումներ չի գտնում, բացի մարդ բռնելուց։

Մյուս կողմից էլ, իշխանության որևէ այլանդակություն չի բերում պոռթկման։ Ձևավորվել է ինչ-որ հանրային բալանս՝ «յոլա գնալու» ժամանակավոր ազգային կոնսենսուս։ Իրավիճակի մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ հանրային կյանքում իշխանությունը նախաձեռնողականության բացարձակ մոնոպոլիստ է։

Պլանավորում, քիչ թե շատ երկարատև հաշվարկ այս պահին իշխանությունն է անում։ Բայց ստանալով «ինչ ուզում անում եմ» միջավայրը՝ թույլ է տալիս նաև կոպիտ, տեղ-տեղ՝ ճակատագրական սխալներ։ Այդպիսին է եկեղեցու դեմ արշավը։

Եկեղեցին, անշուշտ, հաղթելու է և դա անելու է իր վեհությամբ։ Հիմա այդ պրոցեսն է։ Պատահականությունների բոլոր ալիքները, ժամանակավոր դժվարություններն ու խելահեղությունները ջարդվելու են այդ վեհության առջև։ Բայց ժամանակն է, որ այդ վեհությունը անցնի նաև պետական կառույցներին, քաղաքական և քաղաքացիական ինստիտուտներին։ Այդ դեպքում կհաղթենք բոլորս։

Ինքներս մեր առաջ  ազնիվ լինելու դեպքում կընդունենք, որ մեր ողբերգական տապալումների հիմքում հենց վեհության պակասն էր, մեր մտածողության և վարքագծային  մանրությունը։

Արցախի և անվտանգության սուր խնդիրներ ունեցող պետության մեջ պետական մտածողությունը, տասնամյակների ընթացքում, այդքան ցածր մակարդակի չէր կարող լինել, չէին կարող այդքան մանր լինել պետական, քաղաքական և քաղաքացիական համակարգերի պատկերացումները։

Իհարկե, այս ամոթալի «յոլա գնալու» փուլն անվերջ չի ձգվելու։ Արագ վերականգնում կլինի այն պահից, երբ հասկանանք, որ  մեր պետությունը պետք է առաջ տանի խորքային պատկերացումներ ունեցող, սեփական փողից ու նյութական բարիքներից այս երկիր վեր տեսնող մարդկային որակը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներկայիս իշխանությունները հասել են ընտրախախտումների գագաթնակետին․ Րաֆֆի Հովհաննիսյան

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աստծո գործերն անքննելի են` սկսել է նեղել Փաշինյանին

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուտ մատնություն․ Անհանգստությամբ հետևում եմ Վեհափառ Հայրապետի 68-ամյա եղբոր և եղբորորդու դեմ վարույթի ընթացքին

03/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոտրել են գտնվող սգո սրահի ապակիները․ Լուսանկար

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայիս իշխանությունները հասել են ընտրախախտումների գագաթնակետին․ Րաֆֆի Հովհաննիսյան

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Սարգսյանին մեղադրեց Փարաքարի համայնքապետի սպանության կանխարգելման անհաջողության մեջ

03/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված պատերազմը մոտենում է ավարտին. Լեոնիդ Կուչմա

03/11/2025 infomitk@gmail.com