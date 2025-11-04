Իմ կյանքի կարևորագույն գործերից մեկն ազգային-ազատագրական պայքարն է. «Մեր ձևով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին:
Տեսանյութը տեղադրվել է «Մեր ձևով» շարժման ֆեյսբուքյան էջում: Նշվում է, որ առաջիկայում հարցազրույցն ամբողջությամբ կհրապարակվի:
Հիշեցնենք, օրերս մենք գրել էինք, որ մեր տեղեկություններով՝ Նարեկ Կարապետյանը Նյու Յորք է մեկնում, որտեղ նախատեսված է հարցազրույց աշխարհահռչակ քաղաքական մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնի հետ, որը Fox News-ում վարում է իր Tonight Carlson Tucker հաղորդումը: Նա նաև The Daily Caller լրատվական կայքի ստեղծողն ու նախկին գլխավոր խմբագիրն է, հարցազրույցներ է վարել պետությունների առաջնորդների հետ:
