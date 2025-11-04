04/11/2025

Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին

infomitk@gmail.com 04/11/2025 1 min read

Իմ կյանքի կարևորագույն գործերից մեկն ազգային-ազատագրական պայքարն է. «Մեր ձևով» շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին:

Տեսանյութը տեղադրվել է «Մեր ձևով» շարժման ֆեյսբուքյան էջում: Նշվում է, որ առաջիկայում հարցազրույցն ամբողջությամբ կհրապարակվի:

Հիշեցնենք, օրերս մենք գրել էինք, որ մեր տեղեկություններով՝ Նարեկ Կարապետյանը Նյու Յորք է մեկնում, որտեղ նախատեսված է հարցազրույց աշխարհահռչակ քաղաքական մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնի հետ, որը Fox News-ում վարում է իր Tonight Carlson Tucker հաղորդումը: Նա նաև The Daily Caller լրատվական կայքի ստեղծողն ու նախկին գլխավոր խմբագիրն է, հարցազրույցներ է վարել պետությունների առաջնորդների հետ:

Նարեկ Կարապետյանը հարցազրույց է տվել Թաքեր Կարլսոնին (տեսանյութ)

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ. Ինչ է կատարվում Մայր Աթոռում. Կարգալույծ եղած քահանային կանչել են Մայր Աթոռ. Տեսանյութ

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շինծու պատարագի մասնակից Տեր Տարոնը կանչվել է Մայր Աթոռ. Լուսանկար

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոտրել են սգո սրահի ապակիները․ Լուսանկար

03/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դրա աչքը մեկը չկոխե՞ց 1828 թվականի քարտեզը․ Գեղամ Մանուկյան

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով ասել է «Մերժի՛ր Սերժին», ուրեմն պետք է դատե՞լ… Հիմա ասում են, եթե ասել ես առանց Նիկոլ Հայաստան, ուրեմն` հրահրել ես զանգվածային անկարգություն…

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չկա Սևան, կա Գյոկչա». Սևանը տանք, որ խաղաղ ապրենք, ում ա պետք, անդուր քամի, մամռակալած ջուր

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծափաթաղում հուղարկավորել են սպանված փոքրիկ Տիգրանին. մարզպետարանում կքննարկվի մյուս երեխաների հարցը

04/11/2025 infomitk@gmail.com