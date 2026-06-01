Մակրոնը խոսել է Դոնալդ Թրամփի հետ

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
«Երեկ երեկոյան ես նախագահ Թրամփի հետ խոսեցի Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակի մասին։
Ես գովաբանեցի նրա կողմից ղեկավարվող վճռական ջանքերը՝ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև արագ համաձայնության հասնելու համար, որը ներկայացնում է եզակի հնարավորություն՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերին ներգրավող նոր անվտանգության շրջանակ կառուցելու համար՝ տարածաշրջանի կայուն կայունացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով։
Ես նշեցի, որ մենք պատրաստ ենք լիովին աջակցել այս ջանքերին և լիարժեք մասնակցություն ունենալ դրանց իրականացմանը։ Սա է այն միջազգային առաքելության նպատակը, որը մենք կառուցել ենք բրիտանացիների և մեր գործընկերների հետ, որը պատրաստ է տեղակայվել համաձայնագրի կնքումից անմիջապես հետո՝ Հորմուզի նեղուցում ծովային երթևեկության անվտանգությանը նպաստելու համար։ Մենք նաև պատրաստ ենք մեր փորձն ու կարողությունները ներդնել ավելի լայն բանակցություններում, որոնք պետք է սկսվեն, մասնավորապես՝ համաձայնագրի միջուկային ասպեկտի վերաբերյալ։
Վերջապես, ես գովաբանեցի նախագահ Թրամփի նվիրվածությունը Լիբանանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը և ընդգծեցի ամուր հրադադարի և Լիբանանի իշխանություններին մեր համատեղ աջակցության կարևորությունը»։
