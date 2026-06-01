01/06/2026

EU – Armenia

Մակրոնը խոսել է Դոնալդ Թրամփի հետ

infomitk@gmail.com 01/06/2026 1 min read

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։

«Երեկ երեկոյան ես նախագահ Թրամփի հետ խոսեցի Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակի մասին։

Ես գովաբանեցի նրա կողմից ղեկավարվող վճռական ջանքերը՝ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև արագ համաձայնության հասնելու համար, որը ներկայացնում է եզակի հնարավորություն՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերին ներգրավող նոր անվտանգության շրջանակ կառուցելու համար՝ տարածաշրջանի կայուն կայունացումը հնարավոր դարձնելու նպատակով։

Ես նշեցի, որ մենք պատրաստ ենք լիովին աջակցել այս ջանքերին և լիարժեք մասնակցություն ունենալ դրանց իրականացմանը։ Սա է այն միջազգային առաքելության նպատակը, որը մենք կառուցել ենք բրիտանացիների և մեր գործընկերների հետ, որը պատրաստ է տեղակայվել համաձայնագրի կնքումից անմիջապես հետո՝ Հորմուզի նեղուցում ծովային երթևեկության անվտանգությանը նպաստելու համար։ Մենք նաև պատրաստ ենք մեր փորձն ու կարողությունները ներդնել ավելի լայն բանակցություններում, որոնք պետք է սկսվեն, մասնավորապես՝ համաձայնագրի միջուկային ասպեկտի վերաբերյալ։

Վերջապես, ես գովաբանեցի նախագահ Թրամփի նվիրվածությունը Լիբանանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը և ընդգծեցի ամուր հրադադարի և Լիբանանի իշխանություններին մեր համատեղ աջակցության կարևորությունը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ՀՀ-ներքին կյանքին միջամտելով՝ մեղադրում է Մոսկվային

01/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանդիպել են Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները. Լուսանկար

01/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի և Ուկրաինայի օմբուդսմենները կարևոր հարցեր կքննարկեն․ հանդիպելու են. Լուսանկար

01/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ՀՀ-ներքին կյանքին միջամտելով՝ մեղադրում է Մոսկվային

01/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանդիպել են Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները. Լուսանկար

01/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անհամբեր սպասում ենք հայ-ադրբեջանյան հունիսյան բանակցություններին․ Թրամփ

01/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիվանդ մարդուն տարել են ոստիկանություն, վախեցրել, ստիպել՝ ցուցմունք տա, թե ընտրակաշառք են տվել. Տեսանյութ

01/06/2026 infomitk@gmail.com